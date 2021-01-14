 

Первому каналу утерли нос: опубликован рейтинг новогодних передач

14.01.2021, 16:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лидером списка стал фильм Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию” (6,6%). Советскую комедию показали в Новый год на канале “Россия 1”. Далее идет картина Владимира Меньшова “Любовь и Голуби” (6,3%), которую зрители смотрели на Первом канале.

Третье место досталось двухсерийному фильму Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!” (5%) на Первом канале. На четвертой строчке находится комедия Александра Серого “Джентльмены удачи” (4,5%) на Первом канале, на пятой – лента Гайдая “Кавказская пленница” (3,9%), показанная в эфире канала “Россия 1”.

В первую десятку также попали фильм Леонида Гайдая “Бриллиантовая рука” (3,7%) на Первом канале, картина Дмитрия Дьяченко “Последний богатырь” (3,6%) на “России 1”, новогодний выпуск “Лучше всех” (3,6%) на Первом канале, рассказали представители исследовательского холдинга “Ромир”.

Отметим, что специалисты холдинга занимаются анализом всех видов потребления товаров и услуг, медиа (радио и ТВ) и интернета (компьютерные и мобильные приложения). Исследование ТВ, радио и приложений охватывает 4 тысячи респондентов в крупных городах России с численностью 100 тысяч человек и более.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Личное: Церковная альфа-самочка

13.12 / Мнение: Подушевой ВВП России за 130 лет, цена санкций для Европы и продолжение торговой войны

21.11 / Около 80% россиян занимаются самолечением при ОРВИ и гриппе

30.12 / Мнение: «Дом-2» погубили неудачницы?

24.11 / Врач Авилов объяснил различия между коронавирусом и ОРВИ

24.07 / В Японии создадут «вдыхаемую» вакцину от коронавируса

27.08 / Лукашенко заявил о готовности вести диалог с протестующими

26.08 / Конструктор Сергей Терешенков назвал возможности глиссирующей амфибии-внедорожника “Дрозд”

14.08 / Политическая дезинсекция

25.12 / Мнение: О европейских похоронах американского доллара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска