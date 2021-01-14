Первому каналу утерли нос: опубликован рейтинг новогодних передач

14.01.2021, 16:14, Разное

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Лидером списка стал фильм Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию” (6,6%). Советскую комедию показали в Новый год на канале “Россия 1”. Далее идет картина Владимира Меньшова “Любовь и Голуби” (6,3%), которую зрители смотрели на Первом канале.

Третье место досталось двухсерийному фильму Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!” (5%) на Первом канале. На четвертой строчке находится комедия Александра Серого “Джентльмены удачи” (4,5%) на Первом канале, на пятой – лента Гайдая “Кавказская пленница” (3,9%), показанная в эфире канала “Россия 1”.

В первую десятку также попали фильм Леонида Гайдая “Бриллиантовая рука” (3,7%) на Первом канале, картина Дмитрия Дьяченко “Последний богатырь” (3,6%) на “России 1”, новогодний выпуск “Лучше всех” (3,6%) на Первом канале, рассказали представители исследовательского холдинга “Ромир”.

Отметим, что специалисты холдинга занимаются анализом всех видов потребления товаров и услуг, медиа (радио и ТВ) и интернета (компьютерные и мобильные приложения). Исследование ТВ, радио и приложений охватывает 4 тысячи респондентов в крупных городах России с численностью 100 тысяч человек и более.