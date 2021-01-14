Сара Джессика Паркер рассказала о четвертом герое продолжения “Секса в большом городе”

14.01.2021, 16:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несколько дней назад было объявлено о возвращении на экраны популярного сериала “Секс в большом городе”. С тех пор исполнительница одной из главных ролей в проекте, Сара Джессика Паркер, дает одно интервью за другим и регулярно отвечает на вопросы поклонников. Например, недавно 55-летняя актриса рассказала о том, будут ли искать замену Ким Кэтролл, исполнительнице роли Саманты. Она, напомним, отказалась от участия – по слухам, из-за вражды с Паркер.

Кадр из сериала “Секс в большом городе”

Мы не собираемся вводить нового персонажа. У нас есть Нью-Йорк в качестве четвертого героя, а также другие персонажи, которых нам не терпится ввести в действие,

— сказала актриса на недавней встрече с репортерами, которые “поймали” ее у обувного магазина. Ранее Паркер опровергла сообщение о том, что конфликтует с Ким Кэтролл:

Я не отношусь к ней негативно. Я никогда такого не говорила и не скажу. Саманта просто не является частью этой истории. Но она всегда останется частью нас. Не важно, где мы или что мы делаем.

Как сообщает Variety, Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс), которые примут участие в продолжении франшизы, получат за съемки внушительный гонорар. А именно – свыше миллиона долларов за каждый эпизод нового сериала, который рассчитан на десять серий по 30 минут. Кроме того, актрисы выступят сопродюсерами проекта.

Подробнее почитать о конфликте Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл можно в нашем материале – “Вражда в большом городе: почему поссорились Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер”.

Кадр из сериала “Секс в большом городе”