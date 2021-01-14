В Челябинске создали биоразлагаемый материал для упаковки

14.01.2021, 16:00, Новости дня

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В Челябинске на базе ЮУрГУ создан биоразлагаемый материал на основе крахмала и других растительных веществ естественного происхождения.

По мнению ученых, его можно успешно использовать для производства упаковки, заменив им пластик и другие полимеры, которые за последние десятилетия стали одними из главных загрязнителей окружающей среды. Данный материал быстро сгниет на свалке, не оставив после себя следа.

Главным же преимуществом российской разработки является простота технологии изготовления. Пакеты и коробки не подорожают, а это очень важно для массового производства и использования биоразлангаемой упаковки. Кроме того, ее можно смело использовать для хранения пищевых продуктов.