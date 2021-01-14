Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку
14.01.2021, 15:52,
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Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 13 января в Instagram Stories разместила фото, на котором запечатлена в гримерке в черных свитшоте и брюках в образе блондинки.
Вероятно, певица изменила внешность с помощью парика, так так из-под светлых волос виднеются темные длинные пряди.
“Что скажете?” – поинтересовалась мнением фолловеров артистка.
В публикации Ани Лорак использовала геометку, указав, что снимок был сделан в Киеве.
Скриншот: anilorak / Instagram
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. Сейчас певица живет и работает в России.
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