Смешко: Окружение Зеленского село на старые коррупционные схемы. С кем они будут бороться, если они сами залезли четырьмя лапами в эту коррупцию?

14.01.2021, 15:52, Новости дня

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Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко считает, что уровень коррупции в Украине при президенте Владимире Зеленском не уменьшился. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

Он убежден: Зеленский и его команда не представляли, с какими задачами им придется столкнуться, придя к власти.

“Команда, с которой пришел Зеленский, – это случайно набранные люди. Люди без опыта, без видения. Сам Зеленский, в силу своей предыдущей профессиональной деятельности, ничего в этом не понимал и не видел. Вот если бы он пришел [к власти] в Германии, Франции, Швейцарии… В принципе, машина, которая 200–300 лет строиться, она эшелонированная, распределена, может быть, она дала бы ему возможность играть роль президента. Продолжать играть роль. Но он пришел в систему, которая никакого отношения к демократии не имеет. Феодально-клановая, коррупционная система, спрятанная от общества. Мы первое место по коррупции в Европе занимаем. Эти коррупционные потоки идут”, – сказал Смешко.

По его мнению, сейчас в коррупционных схемах участвуют люди, приближенные к президенту.

“Он даже свое окружение проконтролировать не может. Сколько уже скандалов было! Они просто садятся на старые потоки. Как при этом они могут бороться с преступлениями предыдущей власти?” – возмутился Смешко.

Он напомнил, что во время избирательной кампании 2019 года Зеленский говорил своему сопернику, пятому президенту Петру Порошенко: “Я ваш приговор”.

“А как он может бороться [с коррупцией], если под ним его друзья? А друзья уже где-то сели на [старые] схемы, в которых предыдущие и нынешние [чиновники] переплетаются. Грубо говоря: Одесский припортовый завод. Это флагман, который может приносить миллиарды. А его искусственно банкротят, его хотят приватизировать за копейки. Эти все потоки, они же остались. Никто не наказал коррупцию на этом заводе во времена предыдущего президента, она где-то уже замыкается на новую команду… Коррупции не то, что меньше не стало, она стала еще более циничной”, – сказал Смешко.

По его мнению, президент и его ближайшее окружение в этом плане напоминают “варваров времен Римской империи”.

“Они садятся наверх этой системы, которая моментально их всех коррумпирует. Она у них выбивает возможность бороться даже с предыдущей коррумпированной системой и наказывать предыдущие преступления. А как они будут это делать, если механизм внутри этой системы один и тот же? [В схемах задействованы] одни и те же деляги, которые моментально перекрашиваются: он был при дворе у Порошенко принят, а сейчас принят у Зеленского. С кем они будут бороться, если они сами залезли четырьмя лапами в эту коррупцию?” – сказал экс-глава СБУ.

Бацман возразила, что в СМИ действительно были расследования о коррупции в окружении Зеленского, но сам президент не является коррупционером.

“А нам от этого легче? Нам легче, что хороший человек – Владимир Александрович Зеленский – [руководит страной]? Он был и есть одним из талантливейших артистов. Я не могу усомниться в его человеческих побуждениях – наверное, он хотел как лучше. У меня нет оснований думать, что он хотел как хуже. Он, как мне рассказывают, умеет дружить. Это хорошее качество, но оно хорошее на определенном уровне”, – отметил Смешко.

Интервью со Смешко выйдет сегодня на YouTube-канале “Алеся Бацман”. Трансляция начнется в 18.00

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский был избран президентом в 2019 году. Во втором туре за него проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

По данным международной организацией Transparency International, в 2019 году Украина ухудшила позиции в рейтинге восприятия коррупции. Она занимает 126-е место среди 180 стран. Рейтинг за 2020 год еще не опубликован.

Зеленский называл борьбу с коррупцией одной из главных задач на посту президента. При этом, по его словам, борьба с коррупцией – это “долгая битва”.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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