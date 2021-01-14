 

У сторонника Трампа изъяли азбуку Морзе

14.01.2021, 15:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

55-летний ветеран ВМФ США Билл Ричардс был задержан полицейскими в аэропорту Сиэтла после прилёта из Вашингтона, где он участвовал в митинге за президента Дональда Трампа.

Как следует из рапорта офицера Патрика Флойда, сигнал о социальной опасности пассажира он получил от его 10-летнего внука. В ходе проверки личных вещей Ричардса полицией были обнаружены агитационные материалы в поддержку Республиканской партии и книга Дональда Трампа «Искусство переговоров», а также американские флаги. Особое подозрение у правоохранительных органов вызвала азбука Морзе.

– При досмотре карманов Ричардса была обнаружена брошюра, содержавшая буквы и знаки – точки и тире. На вопросе, что это за литература, был дан ответ, что это некая азбука Морзе, а сам подозреваемый сказал, что изучал её во время службы на флоте. Мы считаем это весьма подозрительным, поэтому приняли решение о задержании Ричардса, – пояснил полицейский.

Ветеран ВМФ США доставлен в полицейское отделение и ожидает суда. Актуальными в его деле являются статьи за вооружённый мятеж и госизмену.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Правда для Насти – Личное мнение

26.12 / Мнение: Выборы

29.08 / Мнение: Расскажи богу о своих планах

27.11 / От Черной пятницы до “зеленых” инициатив: дайджест fashion-новостей недели

28.09 / Софи Тернер поделилась трогательными снимками из семейного архива, сделанными во время беременности

10.10 / Личное: “Стала тяжелой женщиной”

12.10 / Выстрелы «по заданию» России

23.08 / Певица Валерия заговорила об уходе со сцены

11.12 / Диетолог Римма Мойсенко назвала необходимые в период пандемии витамины

29.12 / Минфин предложил КПРФ финансировать мавзолей им. Ленина из партийной кассы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска