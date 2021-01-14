У сторонника Трампа изъяли азбуку Морзе

14.01.2021, 15:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

55-летний ветеран ВМФ США Билл Ричардс был задержан полицейскими в аэропорту Сиэтла после прилёта из Вашингтона, где он участвовал в митинге за президента Дональда Трампа.

Как следует из рапорта офицера Патрика Флойда, сигнал о социальной опасности пассажира он получил от его 10-летнего внука. В ходе проверки личных вещей Ричардса полицией были обнаружены агитационные материалы в поддержку Республиканской партии и книга Дональда Трампа «Искусство переговоров», а также американские флаги. Особое подозрение у правоохранительных органов вызвала азбука Морзе.

– При досмотре карманов Ричардса была обнаружена брошюра, содержавшая буквы и знаки – точки и тире. На вопросе, что это за литература, был дан ответ, что это некая азбука Морзе, а сам подозреваемый сказал, что изучал её во время службы на флоте. Мы считаем это весьма подозрительным, поэтому приняли решение о задержании Ричардса, – пояснил полицейский.

Ветеран ВМФ США доставлен в полицейское отделение и ожидает суда. Актуальными в его деле являются статьи за вооружённый мятеж и госизмену.

—