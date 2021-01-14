“Картинка на заставку”. Жена Мonatik показала фигуру в купальнике

14.01.2021, 14:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жена украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) разместила в Instagram фото, для которых позировала в цельном черном купальнике. Снимки были сделаны на Мальдивах.

“И солнце нам только снится. Теперь уже радуемся каждой минуте, когда не льет как из ведра”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

“Картинка на заставку”, – прокомментировала подписчица ilya270413.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Жена певца Ирина Демичева является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: пятилетний Даниил и четырехлетний Платон.

—