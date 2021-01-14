Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе

14.01.2021, 14:58, Новости дня

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Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade заявила, что считает украинский шоу-бизнес беспощадным. Об этом она рассказала в эфире передачи “24 вопроса от “Люкс ФМ”, которая 14 января размещена на YouTube-канале “Люкс ФМ”.

“Моментами жесткий, но очень талантливый, я бы так сказала”, – уточнила свое высказывание о шоу-бизнесе певица.

При этом своего продюсера Потапа (Алексея Потапенко) она назвала гением.

“Наверное”, – подчеркнула она.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Michelle Andrade родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

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