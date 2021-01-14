Израильский эксперт назвал способ сломать США как государство

14.01.2021, 14:54, Разное

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Израильский эксперт Яков Кедми назвал способ сломать сложившуюся гегемонию Вашингтона. В ходе программы «Соловьев LIVE» он объяснил, каким образом можно сломать США, как государство.

В записи очередной передачи «Соловьев LIVE», выходящей на российском телевидении, принял участие израильский специалист по военно-политическим вопросам Яков Кедми. В рамках программы обсуждались вопросы международной политики и влияния США на другие суверенные государства. По мнению эксперта из Израиля, господствующие положение Вашингтона не будет вечным и уже сейчас можно видеть начало разрушения США, как единой страны.

Последние несколько лет в американском обществе заметно увеличение влияния маккартизма. Яков Кедми напомнил, что США уже проходили подобный этап в своей истории. Так, в 1940-50-х годах в стране фиксировались настоящие гонения против приверженцев либерализма и деятелей так называемых «левых» политических сил, коммунистов и социалистов. Нетерпимость к инакомыслию политолог видит и в современной жизни США. Именно подобные тенденции в обществе и приведут к крушению могущественного государства.

Израильский эксперт подчеркнул, что сейчас маккартизм приобрел в США более грубые и экстремальные формы. Однако никто почему-то не протестует против него так, как это наблюдалось в прошлом, что свидетельствует об отсутствии реальной демократии. Кроме того, подобное положение открывает лицемерие американских политиков и партий. Кедми привел пример публикаций СМИ в США, в которых не освещают реальную ситуацию, вместо правды представляя обществу «лживые кампании».

Такая обстановка в итоге приведет к развалу США, как страны. То, что сейчас предпринимают официальные власти, Яков Кедми назвал безумием, уничтожающим государственность. Ведь здесь откровенно игнорируются интересы почти половины американских граждан. Как пишет «Инфореактор», ранее израильский специалист по военно-политической сфере заверил, что Дональд Трамп мог бы воспользоваться ядерным арсеналом США, но не будет это делать и начинать войну.