На Багамах Киркоров и Орбакайте приняли водные процедуры со свиньями

14.01.2021, 14:54, Разное

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Российская певица Кристина Орбакайте в компании с мужем, дочерью Клавдией, а также бывшим отчимом Филиппом Киркоровым и его детьми Аллой-Викторией и Мартином отправились на Багамские острова. Там они искупались в окружении свиней.

На Багамских островах есть популярное у туристов место под названием Пиг-Бич. Здесь в водах акватории плавает большое количество свиней, с которыми любят фотографироваться путешественники. Филипп Киркоров не стал исключением. Видео, запечатлевшее момент, когда певец держит поросенка, выловленного в Карибском море, появилось на странице знаменитости в Instagram.

В отличие от бывшего отчима Орбакайте не стала прикасаться к поросятам. А Киркоров, наоборот, назвал их своими «родичами». Подписчики певца отметили, что тот радуется так, будто никогда не видел купающихся свиней. При этом он так сильно тряс животных, что тем могло не понравиться такое обращение, заметили пользователи Сети.

Стоит отметить, что Орбакайте и Киркоров часто путешествуют вместе. В прошлом году они проводили новогодние каникулы в Мексике, а до этого ездили во Флориду.