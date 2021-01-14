«Попа в мыле»: Татьяна Брухунова рассказала о трудностях материнства

14.01.2021, 14:54, Разное

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Татьяна Брухунова пояснила о трудностях материнства. Молодая супруга комика Евгения Петросяна привыкает к своему новому статусу. О всех проблемах она пояснила на своей странице в социальной сети Instagram.

В марте прошлого года Татьяна Брухунова стала мамой в первый раз. Своему супругу Евгению Петросяну она подарила сына, которого назвали в честь дедушки по линии отца Ваганом. Молодая возлюбленная артиста смогла скрыть свою беременность. Пара призналась в существовании наследника только спустя полгода после родов.

Трудности материнства

Татьяна Брухунова время от времени рассказывает о том, как ей дается материнство. Маленький Ваган уже успел подрасти. Он радует звездных родителей осмысленной и задорной улыбкой. Забота о ребенка дается жене Петросяна сложнее, нежели она думала изначально. Недавно она жаловалась на упадок сил из-за постоянных недосыпов.

У маленького Вагана есть няня, то на прогулку сына собирает молодая мама. Она рассказала, что данный процесс не является легким. Одеть малыша на прогулку представляет собой самый настоящий квест.

В то же время Брухунова очень расслабилась. Для прогулки с сыном она надевать теплые костюмы из футера, а не подбирает какие-либо образы.