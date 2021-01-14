Мнение: Стоящим на коленях Навального не понять….

14.01.2021, 14:48, Разное

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Стоило Навальному объявить о своем возвращении, как со всех щелей повылазили пропагандисты и тролли, завопившие, что Алексея чуть ли не выгоняют из Европы, что он не сам решил вернуться, что его заставили. В их головах не укладывается, как это добровольно можно вернуться туда, где его ждут серьезные проблемы с силовиками.

Ненавидящие Навального не хотят признать, что Навальный сам хозяин своей жизни, свой политической судьбы. Что он возвращается именно потому, что не хочет плясать под дудку других. Под дудку того же Кремля, которому в России Навальный, явно, не нужен.

Надо сказать, что ничего нового в поведенческой модели Навального, принявшего решение вернуться, нет. Его решение – это всего лишь следование известному принципу «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Живущим, стоя на коленях, Навального не понять.

Фотография Алексея Навального отсюда