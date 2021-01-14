8 лет за педофила – Личное мнение

14.01.2021, 14:42, Разное

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Сегодня суд вынес приговор Владимиру Санкину. Присяжные признали мужчину виновным, судья огласил 8 лет.

Напомню, год назад к Владимиру на улице подбежал мальчишка. Сказал, что его друга поймал педофил.



Фото: Соцсети

Владимир ворвался в квартиру, произошёл конфликт, который перерос в драку, в ходе которой получил травмы 53-летней мужчина, освободившийся незадолго до этого из тюрьмы, где отбывал наказание за педофилию.

Вы понимаете, что произошло? Я расскажу.

Совершенно очевидно, что Владимир никого убивать не собирался. Он бежал в квартиру, где удерживали мальчишку, чтобы его спасти.

Была драка — а как ей не случиться? Естественно, оба бились не на жизнь, а на смерть.

Владимир не убивал, не добивал — тот скончался уже в Скорой помощи. Очевидно, у осуждённого не было намерения убивать.

За то, что Владимир спас ребёнка, он будет сидеть теперь 8 лет — примерно, как Миша Ефремов, который, сев за руль пьяным, сознательно этим лишил жизни другого водителя.

Вместо того, чтобы вручить Санкину орден, ему дали 8 лет колонии строгого режима — за спасение половой неприкосновенности пацана.

Я искренне не понимаю, как такое возможно. Мы против педофилов или всё-таки за?

У президента России есть право помилования. Я не прошу Владимира Путина его применять. Я хочу, чтобы приговор был обжалован, и Владимира Санкина освободили. Орден можно не давать, но и сидеть он не должен.

Что думаете?

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