У отставного военного украли Орден Мужества и икону в Москве

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14.01.2021, 14:32, Новости дня
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У полковника в отставке в Москве украли Орден Мужества, который присвоили ему по указу президента, икону, а также коллекционные монеты, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Кража произошла 11 января на улице Полубоярова в Москве, с заявлением о хищении личных вещей в период с 5 января по 11 января 2021 года обратился офицер в отставке, полковник министерства обороны», – отметил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что злоумышленник вскрыл замок квартиры и украл у отставного военного 1,3 млн рублей наличными, орден, коллекционные монеты и икону с изображением Архангела Михаила стоимостью 100 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В пресс-службе ГУ МВД по столице подтвердили информацию о краже по этому адресу. Там не уточнили, кто стал жертвой преступления.

В апреле 2020 года в Новой Москве трое неизвестных в медицинских масках связали сотрудника Минобороны и его жену и ограбили их коттедж.



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