Озвучены два условия для досрочного ухода Зеленского

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14.01.2021, 14:26, Разное
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Первым условием эксперт назвал голосование депутатов. Для того чтобы Владимир Зеленский был отстранен от должности раньше окончания президентского срока, три четверти депутатов должны поддержать его отставку. “А они вряд ли найдутся”, – сказал Кость Бондаренко.

Второе условие – государственный переворот. По словам политолога, устроить новый майдан смогут только западные страны. “На сегодня нет ни одного внешнего игрока, готового поддержать государственный переворот на Украине”, – отметил Бондаренко в разговоре с “Главредом”.

Таким образом, оснований для досрочного ухода Владимира Зеленского с поста президента сегодня нет. Роспуск парламента также маловероятен. Политолог рассказал, что этот сценарий возможен только при отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и отсутствии его преемников.

В прошлом году рейтинг Владимира Зеленского упал. По данным социологической службы имени Разумкова, около 42% респондентов назвали президента Украины главным разочарованием 2020 года. На втором месте – предприниматель Петр Порошенко (10%), на третьем – политик Виктор Медведчук (2%).



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