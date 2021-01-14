 

В палате представителей США захотели объявить импичмент Байдену

14.01.2021, 14:26, Разное
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Вопрос об импичменте Байдена политик намерена вынести на обсуждение в его первый рабочий день в качестве президента. Недопустимо, чтобы лидером США стал человек, готовый злоупотреблять полномочиями, объяснила она.

Грин считает, что Байдена могут легко подкупить иностранные правительства, китайские и украинские энергетические компании. “21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена”, – сказала член палаты представителей в эфире телеканала Newsmax.

Какие именно обвинения планируется выдвинуть против Байдена она не уточнила. Однако упомянула о связях избранного президента США с Украиной.

On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.

75 million Americans are fed up with inaction.

It’s time to take a stand.

I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored. #ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF

— Marjorie Taylor Greene &#55356;&#56826;&#55356;&#56824; (@mtgreenee) January 14, 2021

Сторонники Дональда Трампа считают, что в должности вице-президента Джо Байден покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года он был членом совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.

А пока импичмент грозит Дональду Трампу. За отстранение пока еще действующего президента высказались 200 конгрессменов, против – 197.

Теперь вопрос должен решить сенат. Однако республиканцы заявили, что не планируют собираться до 19 января. 20-го срок полномочий главы Белого дома истекает.

Напомним, что 6 января у Капитолия США произошли беспорядки. Сторонники Трампа ворвались в здание, когда конгрессмены утверждали победу Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек. Действующего президента обвинили в провоцировании беспорядков.



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