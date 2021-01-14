Скандалы: «Приковали наручниками и чем-то опоили»

14.01.2021, 14:18, Разное

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Кто и зачем похищал бывшую жену сына экс-генпрокурора России Артема Чайки?

Бывшую жену Артема Чайки, сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки, похитили неизвестные. Об этом со ссылкой на адвоката Екатерину Гордон сообщает Baza в своем Telegram-канале. По данным издания, с лета 2020 года Марина и Артем Чайка в суде определяют место жительства их несовершеннолетних детей. Накануне, 12 января, новый адвокат женщины попросила ее приехать на психологическую экспертизу в одну из московских клиник — эти результаты якобы могли помочь в суде.

Когда Марина Чайка прибыла на место, к ней подошли люди в масках и «представились сотрудниками ФСБ или ФСО», пишет Baza. Неизвестные завели женщину в подвал и, удерживая там, несколько часов спрашивали ее о бизнесе и имуществе бывшего мужа. Кроме того, утверждается, что экс-невестку Юрия Чайки насильно поили какой-то жидкостью и просили не сдавать анализы три дня, после чего отпустили.

Пострадавшая собралась писать заявление в Следственный комитет России.

Гордон в своем Telegram-канале пообещала позже раскрыть подробности.

Марина и Артем Чайка прожили в браке 21 год. В июле 2020 года на YouTube появилось видеообращение женщины, в котором она попросила защитить ее и детей от угроз и противоправных действий. Также Марина сообщила, что супруг отказывается с ней разводиться и забрал ее паспорт.

Оригинал материала: «Лента.Ру»

«Сплетник», 22.09.20, «Экс-супруга Артема Чайки впервые рассказала о побоях, унижениях и шантаже в браке с сыном бывшего генпрокурора»

В конце июля супруга 42-летнего Артема Чайки, старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, Марина, записала видеообращение, в котором публично попросила у мужа развода после 21 года в браке и рассказала об угрозах в свой адрес и в адрес своих детей. В ролике Марина призналась, что просто не могла поступить иначе, потому что муж отказывался давать развод, а также забрал у нее паспорт, из-за чего она была вынуждена обратиться в суд. Через несколько дней после публичного обращения Марины Пресненский суд Москвы все же расторг ее брак с Артемом Чайкой. При этом бракоразводный процесс еще не завершен, из-за того что адвокаты сына бывшего генпрокурора подали апелляцию.

Сегодня же на YouTube-канале «Женщины сверху» вышло эксклюзивное интервью с Мариной, в котором она впервые откровенно рассказала о насилии и оскорблениях, которые терпела в браке, а также о том, как видит свою жизнь после развода. SPLETNIK.RU делится самыми интересными отрывками из этой беседы.

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О начале романа с Артемом Чайкой

Сначала он вообще был очень обходительным, цветы дарил. Такое внимание было, все показывал. Такая забота была. Потому что у меня папа ушел из жизни, и я осталась с мамой. Тогда я почувствовала, что это тот человек, с которым можно свою жизнь связать. Видела, какие отношения у них в семье, — достаточно внимательные. Хотя были, конечно, нюансы, когда можно было увидеть, что он слегка давит, но когда влюбленность, ты на какие-то вещи не обращаешь внимания. Тебе кажется: ну мало ли, бывает, сорвался.

О побоях и шантаже со стороны мужа

Я в принципе не публичный человек и никогда не хотела им быть. Меня устраивало все. Но по прошествии стольких лет я поняла, что дальше не могу жить с этим человеком. Поначалу все было замечательно, дети. Но бывают моменты, когда чувства проходят, и ты понимаешь, что чего-то у тебя не клеится. Какие-то разногласия. Он и руку мог поднять на меня, а то и ногу. Мне даже пришлось уехать в другой город к маме вместе с детьми, но меня вернули. Это было под Новый год, в 2009-м. Это был первый звоночек. Наверное, на тот момент и надо было принять решение. Тогда меня вернули угрозами, что заберут детей. Дети были достаточно маленькие. Я понимала, что просто так уйти не смогу, — у меня только мама была и две тетушки. На тот момент я свыклась с этой мыслью, пыталась дальше налаживать отношения. Как любая женщина, думала: авось все пройдет. Мы ж всегда надеемся, что что-то изменится.

О тотальном контроле

Он не давал мне развиваться. Я должна была дома быть, заниматься детьми. Я никогда сама за рулем не ездила в Москве, это было исключено. У меня был водитель. Я умею водить машину, но мне просто не давали. Такой свободы, чтобы я могла куда-то сесть сама и поехать, не было. Я была все время под контролем. Чтобы привести в дом подруг, надо было разрешения спросить. Я могла увидеться с ними днем, а вечером должна была поставить его в известность. Сразу задавался вопрос: «А с кем дети будут?».

Об атмосфере в семье

Всегда, когда я говорила, можно ли мне куда-то поехать, он отвечал: «А с кем будут дети?». Получается, это всегда был такой камень преткновения. Если даже я предлагала поехать куда-то вместе, на все были какие-то отговорки. Мы даже не ходили в рестораны, потому что он говорил: «Я и так весь день по ресторанам на встречах, куда я еще пойду?». В кино мы вообще не ходили ни разу, поэтому я, честно говоря, даже и не помню, когда мы вместе с ним были в кино. И это все накапливалось. Конечно, что-то было и положительное, какое-то внимание. Но я всегда была погружена в заботу о детях. А чем я еще могла заниматься?

О постоянных оскорблениях

Он меня унижал, оскорблял, обзывал. Я всегда говорила, что это неприемлемо. Он отвечал: «Я в сердцах». Но когда это идет постоянно… Он обзывал детей, а они ни при чем. Этот мат… И когда ты постоянно такое слышишь в свой адрес, настолько это все накапливается, что ты понимаешь, что больше не можешь находиться рядом с этим человеком, который реально тебя не хочет ни слышать, ни понимать.

Мы до сих пор не можем поговорить. Он против нашего развода, но даже какой-то попытки примирения я не вижу. Мы не можем даже поговорить на эту тему. Он просто не считает нужным. Считает, что это какие-то мои временные нюансы. Что я, может, приду в себя, поиграюсь, и все будет нормально, и я вернусь. Когда еще в последний раз он меня при детях закрывал в комнате и пнул ногой на лестничной площадке, — это была ситуация, когда я поняла, что уже точно не смогу находиться с ним рядом, потому что я его боюсь.

Последнее время ему очень не нравилось, как я выгляжу. Ему нравилось, когда я была пухленькая, после родов, «со щечками», как он все время говорил. Но вообще я изначально была худенькая. Мог унизить. Как-то он мне сказал: «Ты сушеная вобла». Мне, конечно, было ужасно неприятно.

Об отношениях с родителями мужа

Мы очень долго жили вместе. Он всегда ставил на первое место родителей, мы были уже на втором месте. У меня бывали с ними и конфликты. Все-таки нельзя жить семьями в одном доме. Приходилось подстраиваться под какие-то определенные вещи. Сейчас дети не все общаются с бабушкой и дедушкой. Младший приезжает, сын приезжает, а девочки — нет. Потому что, когда они просили помощи, те не поддержали. Поэтому они не общаются. И я не общаюсь, потому что не было отдачи. Я всегда думала, что свекрови должны поддерживать невесток, но меня никто не поддержал, когда он поднял на меня руку. Они просто не обратили на это внимания, даже на эсэмэски не ответили.

О будущем после развода

Я очень хорошо представляю эту свободу. Он вынудил меня съехать из дома, в котором мы жили. Мне пришлось самой найти квартиру. Я переезжала сама, никто мне не помогал. Все наблюдали эту картину, как я со своими помощницами все перевозила. Женский коллектив перевозил, ни один мужчина не помог. Ни охрана, никто.

После развода мне надо будет в себя прийти морально, а потом буду думать, чем я буду заниматься в свое свободное время. Конечно, я хотела бы заняться тем, что меня интересует, что будет радовать, потому что охота именно улыбаться и радоваться. Я пока даже не задумывалась об этом. Сейчас идет весь процесс, и я даже расслабиться не могу. Я все время об этом думаю. Я даже понимаю, что вроде нас развели, а мы не разведены. Я все равно зависима. Даже когда у нас были встречи, он сказал: «Ты пока моя жена, и машина моя! Это я купил». Даже маленькая дочка услышала и говорит: «Папа, это мамина машина».

Яна Марковская