Скандалы: Жириновский «на подсосе» у государства

14.01.2021, 14:18, Разное

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За 4 года партия ЛДПР получила от государства 3,4 млрд. бюджетных денег

Sobesednik.ru установил: ЛДПР попала в зависимость от государственного финансирования. 2021-й – год парламентских выборов в России. Основными участниками этих событий станут зарегистрированные партии. За чей счет они живут? Сколько зарабатывают денег и на что их тратят? Об этом «Собеседник» будет рассказывать в новой рубрике «Золото партий». Главный источник пополнения казны Жириновского – деньги налогоплательщиков. В основном они идут на пропаганду. Помогают ЛДПР и связанные с ней коммерсанты, которые зарабатывают на госзакупках и благодаря политическому влиянию лоббируют интересы своего бизнеса.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Прошлой зимой Владимир Жириновский стоял на Красной площади в серой шапке-ушанке, доставал из толстой пачки денег купюры по тысяче рублей и раздавал их собравшимся вокруг людям. Накануне этого Нового года лидер ЛДПР, принимая во внимание эпидемию коронавируса, пообещал оказать материальную помощь «обиженным» дистанционно. Россиянам, которые оказались обделены подарками, он пообещал выслать деньги.

По словам Жириновского, ему приходится «помогать тысячам и тысячам». Ежегодно на подарки у него уходят десятки миллионов рублей.

Из собственного кармана председатель ЛДПР одаривать избирателей вряд ли может – во всяком случае, если верить его декларации. Официальный заработок Жириновского составляет 22,5 млн руб. в год. Неплохо, но для роли приносящего радость всей стране Санта-Клауса все же маловато.

Зато в десятки раз богаче самого Жириновского его партия. Причем львиную долю доходов ЛДПР получает из госбюджета: то есть политик, устраивая показушную раздачу купюр, незатейливо подкупает россиян… их же собственными деньгами.

На подсосе

«Собеседник» изучил последние финансовые отчеты ЛДПР перед Центральной избирательной комиссией. Согласно нашим подсчетам, доходы партии за три года составили почти 4 млрд руб. Самая значительная статья поступлений – деньги федерального бюджета. От государства партия получила за это время почти 3,4 млрд, то есть примерно 85% от своего общего бюджета.

Финансируются из народной казны политические партии в соответствии с законом: каждый поданный за партию голос на выборах в Госдуму конвертируется в 152 рубля дотаций ежегодно. Действует эта норма не для всех, а только для тех, кто набрал 3% голосов. Предусмотрено вознаграждение и в случае успешного выступления кандидата от партии на президентских выборах.

На прошлых думских выборах ЛДПР потратила во время избирательной кампании около 700 млн руб. Инвестиции оправдались – ведь за пять лет нахождения в Госдуме партия получит в разы больше. Те малые партии («Яблоко», ПАРНАС и др.), которые набрали меньше 3%, потратили деньги впустую. Складывается во многом парадоксальная ситуация: богатые и крупные партии становятся еще богаче и влиятельнее, бедные и небольшие – беднее. Идет ли это на благо развитию политической конкуренции – вопрос спорный.

Политконсультант Андрей Криворотько в финансировании партий государством ничего плохого, впрочем, не видит:

– Это элемент поддержки тех политических сил, которые, очевидно, пользуются влиянием в обществе. Альтернативные механизмы в России по-настоящему пока работать и не могут. Финансирование политики крупным бизнесом согласуется в администрации президента, поэтому бизнес не может свободно спонсировать партии, не опасаясь за свою безопасность. Теоретически партии могут существовать за счет донатов рядовых граждан. Но, в отличие от тех же США, у нас этот инструмент еще не развит в силу молодости избирательной системы. Хотя положительный опыт есть: на местном уровне кандидатам уже удается привлекать деньги сторонников. Так было, например, на муниципальных выборах в Москве, когда оппозиционеры открыто и успешно собирали деньги на агитационные кампании.

На что же в основном партии тратят бюджетные деньги? Отнюдь не на подарки. Согласно отчету ЛДПР за 2019 год, 560 млн руб. ушло на пропаганду: информационную деятельность, рекламу, полиграфию. Содержание руководящих органов партии обходится дороже 100 миллионов в год, почти столько же тратится на региональные отделения. Еще 314 млн было израсходовано на региональные и местные выборы.

Кошельки Жириновского

Есть, разумеется, у ЛДПР и частные спонсоры. Деньги от коммерческих фирм и граждан поступают как непосредственно в партийную казну, так и в избирательные фонды во время выборов. «Собеседник» изучил и эти источники дохода.

Один из самых крупных доноров партии Жириновского – петербургское АО «Клин». Оно, как удалось установить, аффилировано с инвестиционной компанией Fortgroup. Это один из лидеров рынка коммерческой недвижимости России. Компания управляет объектами суммарной площадью более миллиона квадратных метров – это бизнес-центр Fort Tower и 15 моллов в Санкт-Петербурге и Москве.

C Fortgroup связан депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. В парламент он избрался в 2017-м на дополнительных выборах от Брянской области. Причем «Единая Россия» не стала тогда выдвигать против него своего кандидата.

По мнению антикоррупционного движения Transparency International (доклад «Лоббизм в Госдуме. Какие депутаты служат не только народу»), пользуясь мандатом, Пайкин продвигает интересы крупного бизнеса. В частности, он выступает за ускорение реализации «мусорной реформы» и поддерживает законопроект о раздельном сборе мусора, который обяжет предприятия оборудовать территории специальными контейнерами за свой счет, а владельцев мусороперерабатывающих заводов модернизировать мощности. Учитывая аффилированность депутата, можно предположить, что данная инициатива находится в сфере интересов Fortgroup и самого депутата, так как считается, что Пайкин разрабатывает патент на баки, которые он продвигает в законе, и владеет заводами с полуавтоматическими линиями по сортировке мусора.

Еще один спонсор ЛДПР – сургутское ООО «Сибтрансгаз». Эта фирма зарабатывает на поставках топлива государственной компании «Северавтодор».

В личном качестве партию спонсирует вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев. Это успешный бизнесмен еще времен украинского Крыма. Его компании получали многомиллионные контракты на уборку улиц и вывоз мусора, причем как в Севастополе, так и в Киеве.

Приход новой российской власти пошел Журавлеву даже на пользу, ему удалось, по сути, монополизировать рынок санитарной очистки, вывоза отходов, содержания парков и пляжей. В дело пришлось вмешиваться ФАС, которая потребовала от мэрии перестать отдавать контракты Журавлеву без конкурса. Однако даже это не сказалось на успехах связанных с депутатом от ЛДПР компаний.

По подсчетам «Собеседника», аффилированные с Журавлевым и членами его семьи фирмы («КП Чистый город», «Клин тайм», «Предприятие Клин Тайм», «Предприятие Чистый Город») освоили на госзакупках почти 1,5 млрд руб. Контракты связаны с очисткой зеленых зон, содержанием тротуаров и т.п. Основные заказчики – подчиняющиеся городским властям предприятия.

Спонсирует ЛДПР и еще один депутат из Севастополя – Артем Гордиенко. Ему есть за что благодарить партию: именно Гордиенко в 2019-м достался мандат Владимира Жириновского, который возглавлял список кандидатов на региональных выборах, но отказался от места в городском парламенте.

Как у них

В Великобритании только оппозиционные партии имеют право на получение «денег Шорта», которые составляют основную часть госфинансирования. Данное название относится к достопочтенному Эдварду Шорту, лидеру палаты общин в то время, когда была введена эта система.

В Германии за каждый голос, полученный партией, которая преодолела на выборах полупроцентный барьер, государство единоразово платит 1 евро.

В Швеции политические партии, которые были вынуждены покинуть парламент, продолжают получать государственные средства в течение некоторого времени и после неудачи.

Сергей Ежов