Появилась угроза таяния самого древнего в мире льда

14.01.2021, 14:12, Новости дня

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О новой угрозе от глобального потепления предупредили ученые из Университета Торонто. По их мнению, уже в ближайшем будущем может растаять огромный ледник, простирающийся между Грендандией и канадским архипелагом.

По словам ученых, это самый старый в мире ледник. Также его называют последней ледяной зоной, которая, как казалось ранее, устоит перед повышением температуры атмосферы.

Исследователи отвели данному леднику всего несколько десятилетий. Хуже всего, что животным в Арктике, в том числе белым медведям, некуда больше мигрировать. Если ледник растает, в Северном полушарии могут начаться резкие и необратимые изменения климата. Это значит, что последствия ощутят все, в том числе люди, живущие за много тысяч километров от данного региона.