 

Верховный суд Украины отменил президентский указ об увольнении Семочко

14.01.2021, 14:04, Новости дня
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Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки. Об этом 14 января “Украинской правде” сообщили в пресс-службе суда.

По информации издания, иск Семочко к президенту об отмене указа о его увольнении удовлетворили частично. Кассационный админсуд ВС, в частности,  признал противоправным и отменил указ президента от 2019 №143/2019 “Об увольнении Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины”.

В удовлетворении остальных исковых требований истцу отказано, отметили в пресс-службе.

Коллегию судей Кассационного админсуда возглавляла судья Ирина Васильева.

Решение вступит в силу по истечении срока на подачу апелляции, то есть через 30 дней, добавили в суде.

Семочко в годы руководства экономической контрразведкой СБУ проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний, утверждали журналисты программы Bihus.info. Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил об увольнении Семочко с должности первого главы СВР 14 апреля 2019 года, тот оспорил в суде увольнение, во Верховный Суд отказался восстанавливать его в должности. 

Следствие считает, что Порошенко в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Госбюро расследований 10 июня 2020 года отправило Порошенко подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в СВР. Государственное бюро расследований также составило подозрение тогдашнему главе СВР Егору Божку.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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