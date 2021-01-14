Памятник на могиле Анны Самохиной обледенел в ее день рождения

14.01.2021, 14:00, Разное

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Поклонники российской и советской актрисы Анны Самохиной из фильма «Узник замка Иф» заметили, что в день рождения ее памятник на могиле обледенел. Артистка скончалась после продолжительной борьбы с раком желудка в 2010 году в возрасте 47 лет.

Будучи живой, Анна Самохин просила ее похоронить на Смоленском кладбище, где покоится мама ее первого мужа Александра Самохина. Кроме того, она не хотела делать из своих похорон пышное зрелище и отрицательно относилась к установке памятника. Однако эту волю в итоге все же нарушили.

Дочь актрисы решила изготовить для покойной матери мемориал в виде киноленты из камня и двухметрового памятника. На похоронах актрисы присутствовало большое количество поклонников, очередь не поредела даже спустя час. Они продолжают приходить к ней на могилу, а в день ее рождения (14 января) заметили, что из-за сильных морозов памятник Анне Самохиной покрылся коркой льда.