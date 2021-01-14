 

Росздравнадзор объяснил невозможность вакцинации зарубежными препаратами

14.01.2021, 13:58, Разное
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Согласно российскому законодательству, ввоз и использование вакцин, не прошедших регистрацию на территории страны, запрещен, говорится в заявлении ведомства. Этот запрет распространяется в том числе на медицинские организации, которые работают на базе «Сколково».

Ранее клиника Hadassah Medical Moscow начала запись всех желающих на вакцинацию американскими препаратами в лист ожидания. Представитель компании Анна Карабаш сообщила, что на территории медицинского кластера можно применять препараты и технологии, прошедшие регистрацию только в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Между тем, в Росздравнадзоре подчеркнули, что порядок выдачи разрешительных документов на ввоз незарегистрированных препаратов для кластера не утвержден.

12 января в фармкомпании Pfizer заявили о том, что в 2021 году вакцины будут распределять только на основе межгосударственных соглашений, частные лица приобрести препарат не смогут. «В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», – говорится в официальном релизе производителя.

Как сообщали в колл-центре Hadassah Medical Moscow, в настоящее время медицинская организация ведет переговоры с некой американской компанией по исследованию нескольких вакцин от COVID-19 на территории России. Старт испытаний ожидался в феврале 2021 года и всем желающих предлагали войти в лист ожидания.



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