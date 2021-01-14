Организаторы продлили регистрацию на конкурс “Мастера гостеприимства”

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14.01.2021, 13:30, Разное
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Регистрацию продлили в связи с высокой активностью участников. Желающие могут подать заявку до 23:59 31 января 2021 года. Успеть подать заявку смогут все представители индустрии гостеприимства.

До этого нужно выполнить первое и самое простое задание конкурса – записать видеоприглашение в любимый уголок нашей страны и загрузить его на свои страницы в социальных сетях, указав хештеги #Мастерагостеприимства и #Россияудивляет.

Затем необходимо добавить ссылку в личный кабинет на официальном сайте проекта. Авторов лучших видеоприглашений ждут увлекательные туры по России от организаторов конкурса.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО “Россия – страна возможностей” Антон Сериков отметил, что в прадпраздничные и новогодние дни поступило много обращений с просьбой продлить регистрацию. По его словам, больше всего заявок поступило из Москвы, Московской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Башкирии.

Сериков уверен, что в новом сезоне состав “мастеров” обновится более чем на 2/3. “В этом году их ждут новые испытания и новые интересные номинации от партнеров. Мы с нетерпением ждем первых оценочных этапов, чтобы посмотреть, насколько наши участники готовы к новому сезону конкурса. По окончанию регистрации мы также определим авторов трех самых креативных видеоприглашений, они получат туры в популярные зимние курорты России”, – рассказал он.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян напомнил, что 2021 год станет особенным для туризма. Стартует новый нацпроект, будет принят закон о туризме, поэтому сейчас отрасли как никогда нужны профессионалы и интересные проекты, подчеркнул он.

“В этом году в проекте “Мастера гостеприимства” новые треки, большее количество номинаций. Мы с огромным удовольствием ждем знакомства с новыми участниками и вместе с партнерами конкурса готовим новые призы для победителей”, – резюмировал Бабасян.



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