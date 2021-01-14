 

ЕСПЧ сделал заявление по Крыму: Находится в фактической российской юрисдикции

14.01.2021, 13:30, Разное
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Большая палата ЕСПЧ заявила, что Крым находится в фактической российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года. Судьи отказались рассмотреть вопрос законности присоединения полуострова к России с точки зрения международных норм.

Инстанция признала частично приемлемой жалобу Киева о том, что Москва несет ответственность за “административную практику, представляющую собой мночисленные нарушения прав человека”. При этом другие обвинения – в убийствах граждан, дискриминации украинцев, преследовании репортеров – судьи назвали недоказанными.

Крым вошел в состав России в начале 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Более 90% избирателей проголосовали за присоединение. На Украине назвали Крым “временно оккупированной территорией” и подали иски против России в ЕСПЧ.

В Москве сообщили, что жители полуострова высказали свое мнение демократическим путем, в соответствии с международным правом. Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос принадлежности Крыма “закрыт навсегда”. “Возврата к прежней системе не существует вообще”, – подчеркнул он.



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