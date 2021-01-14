Скандалы: Миллиарды за спецодежду, PR и соцсети

14.01.2021, 13:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На что российские госкомпании сжигали деньги в последний день 2020-го года

Перед Новым годом на госзакупках появилось несколько крупных тендеров, которые сразу же закрылись контрактами. Эксперты говорят, что так госкомпании «сжигают» неосвоенные бюджеты, чтобы в новом году им не урезали финансирование. Расчёт мог быть и на то, что в предпраздничной суете крупные закупки сомнительных товаров и услуг не привлекут лишнего внимания.

Королём предновогодних закупок можно считать угольную компанию «Междуречье» из Кемеровской области, которая заключила контракт более чем на 78 млрд рублей на спецодежду для своих сотрудников и средства индивидуальной защиты. Тендер появился на сайте госзакупок 30 декабря и в тот же день был завершён.

На сайте предприятия указано количество работников — 2665 человек. Таким образом, гендиректор разреза Валерий Жилин оденет и обует каждого сотрудника на сумму почти в 30 млн рублей.

Единственным поставщиком оказалась фирма «Восток-сервис-Кузбасс», являющаяся агентом по оптовой торговле спецодеждой, обувью, изделиями из кожи и меха. Она входит в международную группу компаний «Восток-сервис», которая занимается производством специализированного текстиля.

Примечательно, что сейчас фактический владелец фирмы — кипрский офшор «Глобал инфинити груп лимитед». Ранее эта же доля фирмы была в руках уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и члена общественной организации «Деловая Россия» Владимира Головнёва. Некоторое время назад он владел целым рядом активов «Восток-сервиса», частью которых теперь занимается его брат Дмитрий.

В свою очередь, «Междуречье», чьей управляющей компанией является холдинг «Сибуглемет», тоже принадлежит офшору «Кадина лимитед», расположенному на Британских Виргинских Островах.

Уже на следующий день «Междуречье» купило у фирмы «Майнтек машинери» экскаватор стоимостью почти $3,2 млн. В российских рублях это около 240 млн. Кроме того, бульдозер за 59 млн рублей и элементы защиты ковшей на сумму в 55 млн.

Верхневолжское автотранспортное предприятие из Твери 31 декабря рассталось с суммой почти в четыре миллиарда рублей, которая пойдёт на оказание услуг по PR- и SMM-сопровождению бренда АТП. Как и в предыдущем случае, всё случилось в один день: генеральный директор предприятия Анатолий Румянцев подписал договор с единственным поставщиком — московским рекламным агентством «Депо», зарегистрированным в октябре 2018 года.

Несмотря на то что на сайте агентства значится несколько госклиентов, сведений об этом тендере нет. Возможно, контракты фирме доставались через посредников либо вовсе без всяких конкурсов.

Не очень понятно, зачем принадлежащему Минимущества Тверской области «Верхневолжскому АТП» понадобилось такое дорогое продвижение и реклама. Заказанная пиар-кампания — это одна из самых «крутых» покупок за всю историю организации. Чуть больше АТП платило лишь однажды: сразу после регистрации юрлица 3,8 млрд были потрачены на лизинг автобусов. Большинство остальных закупок (и это в основном горючее) обходилось максимум в две сотни миллионов рублей.

Кстати, немногим ранее АТП заключило контракт на услуги в сфере IT стоимостью почти 800 млн рублей. Внедрить и наладить цифровые технологии для перевозчика взялся единственный поставщик — ООО «Транспорт Верхневолжья», которым владеют всё то же областное Минимущества (51%) и кипрский офшор «Фредлейк холдингс лимитед» (49%). Как и в предыдущем случае, размещение тендера и заключение контракта случилось в один день.

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали соглашение о развитии транспортной системы региона, общий объём инвестиций до 2021 года оценивался в три миллиарда рублей. Зимой 2020 года ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ предоставили «Верхневолжскому АТП» гарантийную поддержку в два миллиарда рублей.

После выхода материала Лайфа обе скандальные закупки внезапно подешевели в одну тысячу раз. Чтобы прояснить ситуацию, Лайф обратился за комментариями к заказчикам.

В конце прошлого года госкомпании не скупились на закупку информационных систем и последующий сервис. Больше 800 млн рублей на обслуживание корпоративной системы управления предприятием потратит Метрополитен Санкт-Петербурга. Соответствующий тендер был размещён 30 декабря.

Такую же сумму готов заплатить Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования за разработку или покупку образовательного контента для системы в рамках национального проекта «Образование».

31 декабря питерская компания «Газпром межрегионгаз инжиниринг» заключила контракт более чем на 280 млн рублей на «услуги по информационно-технологическому сопровождению автоматизированных информационных систем».

А «дочка» «Росатома» — АО «Новавинд» — заплатит почти миллион долларов тому, кто предоставит сведения о потенциальных проектах девелопмента и строительства ветряных электростанций за рубежом и посодействует в переговорах с местными государственными органами. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок в конце декабря. Поскольку сумма указана в иностранной валюте, вероятно, предполагается, что и подрядчик будет не из России. В рублях по текущему курсу стоимость услуги составит около 75 млн.

Эксперты говорят, что консалтинговые, информационные и различные консультационные услуги всегда были трудно проверяемыми, поэтому популярны у компаний, которые хотят «сжечь» лишние деньги.

— К сожалению, это стандартная процедура, когда бюджет предприятия «грохают» непонятно куда, чтобы освоить неизрасходованные в течение года деньги. Всё ради того, чтобы предприятию не уменьшили финансирование в новом году, — говорит председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. — Обычно деньги «сливают» под конец года, когда в стране уже больше думают про застолье и отдых, чем о контроле. Кроме того, такие операции проводятся и в целях личного обогащения руководства. Основной тренд прошлого года — закупка услуг в сфере IT. Их реальную стоимость оценить очень сложно, что даёт лазейку для воровства средств.

Евгений Кузнецов