Скандалы: Тайная комната миллиардера Аминова

14.01.2021, 13:24, Разное

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Кто украл $600 тысяч и драгоценности из особняка транспортного короля в особняке в подмосковном поселке Архангельское

Сыщики угрозыска продолжают разбираться в обстоятельствах кражи из особняка бизнесмена Вячеслава Аминова в подмосковном посёлке Архангельское крупной суммы наличной валюты и дорогих украшений. Пока олигарх отдыхал на Мальдивах, воры нашли в доме сейф и унесли его. Под подозрение оперативников попала прислуга Аминова. Семья миллиардера Вячеслава Аминова с 24 декабря отдыхала на Мальдивах. Праздновать Новый год и присматривать за подмосковным особняком остались няня и повар. Кроме того, дом посменно охраняли трое сотрудников ЧОО «Салют».

Когда семья миллиардера вернулась домой, то обнаружила, что из ванной комнаты пропал сейф. По данным Лайфа, супруга Аминова отправилась в полицию и написала заявление о краже. Она утверждала, что в сейфе находилось $600 тыс. и драгоценности. По сведениям источника Лайфа, это два колье от знаменитой итальянской мастерской Bulgari общей стоимостью около $100 тысяч. Таким образом, похищенное потянуло на $700 тыс.

Хозяйка предположила, что преступники каким-то образом перелезли через железный забор высотой три метра, прошли мимо прислуги, охраны и видеокамер и, наконец, добрались до металлического сейфа. Его незаметно вынесли за пределы дома. Как выяснил Лайф, сейфов в особняке было шесть. Но похитителей заинтересовал только тот, который был спрятан в ванной комнате.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Сыщики угрозыска сразу скептически отнеслись к версии о том, что в доме побывали воры с улицы. Преступники слишком хорошо ориентировались, если сумели вынести определённый сейф и не попасть под камеры видеонаблюдения. Либо это сделал кто-то из обитателей особняка, либо кто-то был наводчиком. Осмотрев территорию и дом, оперативники не нашли следов внешнего проникновения.

Сейчас полицейские проверяют на причастность к краже весь домашний персонал — няню, повара, трёх охранников, разнорабочих и уборщицу. Не сбрасывают со счетов и членов семьи. Были случаи, когда жёны и дети в богатых семьях заказывали ограбление, чтобы заработать деньги или отдать какие-то долги. Кражи инсценируют и ради получения страховки.

В трёхэтажном доме Аминовых постоянно проживает няня Татьяна Самсонова. В период отсутствия хозяев в особняке остались ещё охрана и повар, который следил за порядком и поливал цветы. У остального персонала были выходные дни. Среди домашних рабочих есть граждане Украины и Молдавии. Особое внимание сыщиков привлекла уборщица, о личности которой мало кто знал. Именно она наводила порядок перед отъездом Аминовых на Мальдивы. По словам работницы, тогда сейф в шкафу был. А когда она убиралась за пару дней до возвращения семьи — его уже не было. Но женщина почему-то не стала никому об этом сообщать. Следователям она заявила, что не придала этому значения.

Следователи изъяли у охранников журнал с записями въезжающих автомобилей и запросили записи с камер видеонаблюдения. Из разговора с управляющим домом они выяснили, что особняк за время праздников навещали рабочие для установки вентиляции, сборщики мебели и художники. Кроме того, полицейские запросили списки всех рабочих и обслуживающего персонала, кто бывал в доме с 2019 года.

Богатство Аминовых

Вячеслав Аминов и его брат Вадим считаются одной из богатейших семей в России. Они сколотили свой капитал ещё в 90-х. Вячеслав тогда был советником исполнительного секретаря СНГ Бориса Березовского.

В 2002 году Аминов был приговорён к полутора годам условного срока за взятку в $50 тыс. За эти деньги он обещал клиентам встречу с руководством одной из спецслужб.

Сегодня братья Аминовы владеют состоянием, превышающим $1,1 млрд, их основной актив — один из крупнейших железнодорожных операторов в России «Нефтетранссервис» с выручкой 84 миллиарда рублей. В парке предприятия насчитывается 63 тысячи вагонов.

Вадим Аминов также владеет долей в крупной дистрибьюторской компании «Градиент», которая торгует косметикой, парфюмерией и бытовой химией. Ежегодный оборот предприятия достигает 17 миллиардов рублей.

В 2016-м журналисты обнаружили у Вячеслава Аминова офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах. С помощью офшора, как сообщалось, бизнесмен планировал открыть банковский счёт в Монако.

Эта вызвало скандал из-за того, что Аминов входил в состав Временного координационного комитета по взаимодействию с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и являлся главой Федерации современного пятиборья, а также занимался проблемами допинга. На тот момент в мире разворачивался допинговый скандал, из-за которого российскую команду отстранили от участия в Олимпийских играх.

Квартира в центре Москвы и бренд одежды

В 2015 году Вячеслав Аминов развёлся со своей женой Викторией Аминовой (Либерман). Супруги прожили вместе 30 лет. В этом браке родились две дочери: Мария и Елизавета.

Бракоразводный процесс прошёл без громких судебных разбирательств. Виктории достались дом, деньги и компания «Амма трейдинг» с оборотом 12,6 млн рублей в год. Фирма занимается недвижимостью и торговлей. Аминов переоформил фирму на жену летом 2015 года, что совпадает с началом бракоразводного процесса.

После развода Аминова также открыла свой бизнес (дизайнерский бренд одежды), названный её девичьей фамилией, — «Либерман».

Как выяснил Лайф, семье Аминовых в Москве также принадлежала квартира площадью 260 кв. м на Пречистенке. Это доходный дом И.П. Исакова, построенный в начале ХХ века в стиле модерн. Московские гиды часто проводят там экскурсии. Стоимость квартир в этом здании доходит до 260 миллионов рублей.

Примечательно, что бывшая супруга миллиардера зарегистрировала свою торговую марку одежды в этой квартире. Можно предположить, что жильё миллиардер также оставил жене.

Андрей Дубровский, Леонид Хромов