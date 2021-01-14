Бренд Rolls-Royce установил новый рекорд продаж в РФ в 2020 году

14.01.2021, 13:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британская марка Rolls-Royce в 2020 году реализовала в РФ около 200 новых автомобилей.

Кроме того, указанный показатель свидетельствует об увеличении спроса на 4% по сравнению с прошлогодними результатами. Эксперты указывают, что установленный показатель свидетельствует стабильном увеличении продаж техники Rolls-Royce в РФ на протяжении двух лет подряд. Указанные объем позволяет констатировать прирост, преобладающий над продажами в Европе.

Специалисты указали, что существенно отразилось на приросте спроса на технику Rolls-Royce появление нового люксового внедорожника Cullinan и линейки доработанных моделей. К концу 2020 года в РФ появился в продаже модернизированный седан Ghost, который поступит первым владельцам уже в текущем месяце.