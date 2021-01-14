В Китае официально сообщили о первой смерти от коронавируса за восемь месяцев
14.01.2021, 13:10,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В Китае 13 января официально подтвердили один случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Как отмечает CNA, это первое официальное сообщение о смерти от коронавируса в Китае за восемь месяцев.
За сутки в стране официально зафиксировано 138 новых случаев COVID-19, 36 пациентов выписали из больниц после выздоровления.
Всего в Китае подтвердили 87 844 случая COVID-19, умерли 4635 человек, 82 324 пациента выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 14 января превысило 92,4 млн, из них более 501 млн вылечились, а почти 1,98 млн умерли.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет