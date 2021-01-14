Из-за неумеренного потребления кофе превращается в яд

14.01.2021, 13:06, Разное

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Австралийские исследователи рассказали, в каких случаях кофе превращается в ядовитый напиток. Оказалось, что при наличии у человека определенного гена шесть чашек кофе повышают у него риски возникновения инфаркта почти на 22%.

В исследовании сотрудников Университета Южной Австралии приняли участие 347 077 человек, чей возраст варьировался от 37 до 73 лет. Среди них присутствовали респонденты с геном CYP1A2, обладающим свойством быстрого усвоения кофеина. Однако у людей без этого гена кофеин выводится медленнее, поэтому сразу шесть выпитых чашек кофе повышают риск инфаркта на 22%.

В целом эксперты называют кофе полезным благодаря тому, что он повышает уровень дофамина в мозге, из-за чего человек может чувствовать себя бодрее и веселее. Однако вместе с этим у пьющего кофе повышается давление и возбуждается нервная система. В редких случаях употребление кофе становится причиной возникновения дрожи и даже тошноты.