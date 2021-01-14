Эндокринолог Павлова раскрыла «золотую формулу» похудения

14.01.2021, 13:06, Разное

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась «золотой формулой» эффективного похудения. Она дала несколько советов людям, которые в новом году ходят избавиться от лишних килограммов.

Важно воспользоватьс специальной формулой рассчета калорий. Посредством нее можно узнать, сколько человек может съедать в сутки для удержания привычного веса или же похудения. Массу тела нужно умножить на коэффициент ежедневной активности. При сидячем образом жизни отметка не превышает 28. Если человек регуялрно посещает спортивный зал и много ходит пешком, то показатель равен 31. Стоит умножать вес на 33, если тренировки проводятся не менее пять раз неделю.

Например, при массе тела 70 килограммов человек может съедать в сутки 1980 калорий, если он мало двигается. Можно начать ходить 2-3 раза в неделю посещать спортивный зал и ходить на работу пешком, а не ездить в офис на общественном транспорте. Тогда суточная калорийность увеличится до 2170 ккал. Чтобы начать худеть, показатель должен быть уменьшен на 10-15%. Это эквивалентно 200-300 ккал (одной сладкой булочке).

Для более эффективного снижения массы тела эндокринолог посоветовала пить очень много теплой воды. В целом поддержание водного баланса организма благоприятно скажется не только на снижение веса, но и улучшит здоровье.