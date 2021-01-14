Стало известно, как выглядит дом Стаса Михайлова

14.01.2021, 13:06, Разное

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Стало известно, как изнутри выглядит дом популярного российского певца Стаса Михайлова. Вместе с женой и детьми артист проживает в шикарном особняке, который находится на Новорижском шоссе.

Большая семья Стаса Михайлова

Стас Михайлов является не только хорошим певцом, но и прекрасным семьянином. Он состоит в браке с супругой Инной. Семья воспитывает двух общих детей – 10-летнюю Иванну и 7-летнюю Марию. От первого брака у певца есть сын Никита и дочь Дарья. У его супруги также есть старшая наследница Ева.

Уже много лет Стас Михайлов проживает в элитном поселке на Новой Риге. Его изысканный дом стоимостью несколько миллионов долларов заметно выделяется на фоне других коттеджей. Многие называют особняк артиста самым настоящим дворцом.

Обустройство дома

Дом стоит на участке размером 43 сотки. По словам супруги Михайлова, муж много работает, поэтому его семья может позволить себе жить роскошно. Обустройством особняка площадью 580 квадратных метров занималась жена знаменитости. Решать все вопросы ей помогали дизайнеры и архитекторы.



Изображение взято с: Instagram @inamikhaylova

Пространство дома Михайлова повсюду залито светом. В интерьере было решено использовать муранское стекло. Шикарная лестница с коваными перилами является изюминкой коттеджа. Последние были изготовлены русскими мастерами, над лепниной работали итальянские специалисты.

Первый этаж

На первом этаже дома расположена большая кухня, которая совмещена со столовой. В гостиной присутствует камин с грилем и барбекю. Семья и гости собираются за большим мраморным столом, длина которого составляет пять метров. За данный предмет мебели чета заплатила несколько миллионов рублей.



Изображение взято с: Instagram @inamikhaylova

Второй этаж

На втором этаже расположен большой холл. Интерьер дополняют хрустальные люстры и плитка светлых тонов итальянского производства. Спальная Стаса Михайлова и его жена Инны сделана в темных тонах. Под потолком можно видеть фреску.



Изображение взято с: Instagram @inamikhaylova

Большое внимание уделено комнатам для детей. Там присутствуют огромные витражные окна, полы из натуральной древесины. В спальных старших детей есть прямые выходы на улицу.

В целом ставка была сделана на классический стиль. В доме присутствует мебель из натурального дерева с кожей и бархатам. В комнатах расставлены статуэтки и канделябры. В коттедже много золотых элементов и кованых изделий, пишет портал «Телепрограмма».