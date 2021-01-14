Ученые связали потерю обоняния с легким течением COVID-19

14.01.2021, 13:04, Разное

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Группа европейских исследователей провела исследование на основании данных 18 больниц о более чем 2,5 тысячах пациентах с COVID-19, проходивших лечение с марта по июнь прошлого года. В выборку попали больные, у которых помимо других симптомов была зарегистрирована потеря обоняния.

Анализ показал, что в 85,9% случаев обонятельная дисфункция сопровождала легкое течение заболевания без вирусной пневмонии, 4,5% – умеренное (небольшое поражение легких). Лишь у 6,9% пациентов с этим симптомов COVID-19 протекал с тяжелыми осложнениями.

Почти у всех пациентов обоняние восстановилось в среднем за 21 день, около четверти больных страдали от этой дисфункции примерно 60 дней.

«Обонятельная дисфункция распространена при легких формах COVID-19, чем в средних и критических. У 95% пациентов этот симптом полностью исчез спустя шесть месяцев», – сообщили авторы исследования. Ученые также сообщили, что более молодые пациенты чаще по сравнению с пожилыми сообщают о потере обоняния. Объяснения этому феномену авторы не нашли.

Ранее ученые считали, что вирус может заражать и разрушать обонятельные нейроны — клетки, передающие сигнал молекулы запахов в носу в область мозга, которая их распознает. Однако в результате международных исследований выяснилось, что белки АПФ2, необходимые вирусу для проникновения в клетки, не обнаружены на обонятельных нейронах. Но они были найдены в сустентакулярных клетках, которые поддерживают эти нейроны.

По мнению ученых, обоняние нормализуется после того, как иммунная система справится с вирусом. Но если вирус вызвал серьезные воспалительные процессы, могут быть повреждены не только поддерживающие клетки, но и обонятельные нейроны. В этом случае восстановление может проходить очень медленно, поскольку требуется продолжительное время для регенерации нейронов из запаса стволовых клеток в слизистой носа.