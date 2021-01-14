 

Мнение: Чужую беду руками разведу

14.01.2021, 12:56, Разное
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Коллеги! Давайте проведём сегодня небольшой социальный эксперимент. В нашей культуре принято давать друг другу советы, зачастую непрошенные — надо воспользоваться этой особенностью нашего характера, чтобы выяснить для себя что-нибудь полезное.

Рассказывайте в комментариях о проблемах, которые лично вас волнуют, — «нет денег», «батарея еле тёплая», «сослуживец поджирает моё печенье», — и мы все вместе попробуем дать вам хороший совет. Если вопрос такого щекотливого характера, что задать его от своего имени вы никак не можете, зарегистрируйте нового пользователя ЖЖ типа incognito777 и задайте вопрос анонимно.

Изредка я публикую вопросы читателей, и, доложу вам, это работает. Несколько раз в год я получаю письма в духе «после того, как вы рассказали мою историю в вашем блоге, мне посоветовали обмотать ножку стула синей изолентой, и проблема ушла».

PS. Этот пост опубликован также и на Дзене, важные вопросы задавайте и там тоже:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/chujuiu-bedu-rukami-razvedu-5ffffbb696f6d30d4cd830c0

Источник: Место для дискуссий



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