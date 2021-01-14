 

Сутулая собака на море – Личное мнение

14.01.2021, 12:54, Разное
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Государство, как говорили большевики, является инструментом насилия. В том смысле, что писечка хочет в Дубай, а ей границу закрыли.

Ей жрать нечего, худеет болезная. Новой сумочки нет, а скоро и ботокс вколоть не на что станет. А государство ей — надевай-ка свои труселя обратно и сиди дома!

Ну, это я в общих чертах рассказала. И хотя насилие это правильное в условиях пандемии, но всё равно неприятное, согласитесь.

Посмотрела на днях интервью одного богача. Сидит в подвале, вино глушит по 700 евро бутылка. Довольный, как кот, обожравшийся только что сметаны. Лицо лоснится, по Родине не скучает — да где его Родина? Нету, человек мира.

Смотрю я на него и думаю — вот ему государственное насилие пофигу. Сел на частный борт и полетел на Мальдивы.

В армию ему не идти по призыву. Вповалку в коридоре коронавирусной больницы не лежать. Соседи ему не шумят сверху, а он не бесится, что ничего сделать с нынешним законом о тишине не может.

По большому счёту, насилие над ним ни одно государство учинить не может. Срать ему — в любой момент поменяет одно государство на другое.

Не исключаю при этом, что сам человек может любить свою Родину. Берёзки, пихты вековые или откуда он там — с Украины? Ну, значит, любит Днепр и птиц, долетающих до его середины.

И любовь эта не омрачена насилием, в отличие от несчастной блогерки Эскортограма, вынуждено сидящей в порванных труселях дома.

К чему это я? Да к тому, что деньги = свобода. Реальная свобода начинается с момента, когда у тебя на счету появляется несколько сотен миллионов долларов. Минимум — сто, но лучше — под миллиард.

Именно столько в эту пятницу разыгрывается Mega Millions — 750 миллионов долларов. А уже в субботу джектоп Powerball будет 640 миллионов!

Mega Millions и Powerball начали новый год с огромных призов. На этой неделе ведущие американские лотереи разыграют джекпоты на общую сумму в $1,15 млрд, но вполне возможно, что к моменту проведения тиража эти призы станут ещё больше, благодаря невероятному спросу на билеты (размер объявленного джекпота рассчитывается в зависимости от ожидаемого дохода от продажи билетов на тираж).

Объявленные джекпоты войдут топ-10 обеих лотерей. Мега Миллионы разыгрывают приз в $750 млн всего третий раз в своей истории. Последний раз до этой отметки джекпоту удавалось добраться в октябре 2018. Джекпот Powerball — 9-й по величине с момента основания игры.

Оба приза растут с сентября 2020 и могут быть разыграны в любой момент, включая ближайшие тиражи. Организаторы Мега Миллионов также отметили в пресс-релизе, что «январь — относительно удачливый месяц для джекпотов», и что за 19 лет существования игры на январь пришлись 16 выигрышей, включая 3 из крупнейших призов лотереи: $380 млн в 2011, $451 млн в 2018 и $437 млн в 2019.

Так что хватит ныть, что что-то вам там мешает. Государство или ещё кто — все проблемы решаемы с деньгами.

Источник: Лена Миро



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