 

В Австралии решили убить пересекшего океан голубя из-за карантинных мер

14.01.2021, 12:44, Новости дня
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Власти Австралии могут принять решение об убийстве пересекшего Тихий океан и оказавшегося в стране спортивного голубя из США из-за опасений карантинной службы, сообщают СМИ.

The Associated Press со ссылкой на австралийские СМИ сообщает, что голубя нашел на своем участке житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд 26 декабря. Птица показалась ему ручной, и мужчина решил попытаться найти ее дом, передает РИА «Новости».

Мужчине удалось узнать, что голубь зарегистрирован в США, где он должен был участвовать в голубиных гонках 29 октября, но позднее пропал.

Эксперты полагают, что голубь, которого Селли-Берд назвал Джо в честь избранного президента США Джо Байдена, мог переправится в Австралию на грузовом судне, преодолев около 13 тыс. километров.

Однако подвиг птицы привлек внимание не только австралийских СМИ, но и местной службы по карантину и инспекции – австралиец заявил, что представители ведомства связались с ним в четверг и попросили поймать птицу.

«Они заявили, что если (голубь) из Америки, то у них есть опасения по поводу болезней (которые могут быть выявлены у птиц)», – сообщил Селли-Берд.

Мужчина ответил, что птица не дает близко к себе подойти. По его словам, власти теперь рассматривают возможность профессионального отлова.

Напомним, в 2015 году американский актер Джонни Депп привез с собой из США йоркширских терьеров Бу и Пистоля, но по прибытии в Австралию он не сообщил о ввозе животных местным властям. Собаки не прошли ветеринарный контроль и карантин.

Узнав об этом, министр сельского хозяйства Австралии поставил ультиматум: либо собак вывезут из страны, либо усыпят. В апреле 2016 года австралийский суд снял обвинения в незаконном провозе собак.

Перед этим суд принял все доводы актера, а также их извинения, заснятые на видео, и наложил штраф в размере 720 долларов и испытательного срока в один месяц.

После этого Депп сравнил министра сельского хозяйства Австралии с помидором.



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