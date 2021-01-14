Чубайс назвал человекоцентричной концепцию устойчивого развития

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14.01.2021, 12:44, Новости дня
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В основе концепции устойчивого развития лежат интересы человека, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

«Сердцевиной всей концепции устойчивого развития является человек, и не просто человек, а понимание того, что рублем или долларом не все измеряется. Мы дожили до стадии, когда уже можем, не находясь в [ситуации] голода и массовой нищеты, пошире посмотреть вокруг себя и понять, что есть задачи, связанные с доступом к образованию, с доступом к здравоохранению, особенно актуальные сейчас. Задачи, связанные с чистой водой, окружающей средой, климатом и т. д.», – передает его слова ТАСС.

Чубайс добавил, что существуют вещи, которые впрямую не сводятся к деньгам, но для современного человека являются абсолютно значимы. «Для меня вся концепция устойчивого развития с учетом той самой человекоцентричности – это современная концепция либерального развития, потому что никакая иная идеология в такой степени как либеральная не укладывает в свою основу человека», – сказал спецпредставитель президента.

Он пояснил, что ошибочно было бы пытаться выстроить противостояние между неэкономическими целями устойчивого развития и рыночной экономикой. Гораздо более важно было бы попытаться их интегрировать, считает Чубайс. «Устойчивое развитие – это и есть попытка ответа на вопрос о том, какие цели должны быть перед любой серьезной страной, внутри которых, конечно же, есть экономика, но есть не только экономика. (…) Устойчивое развитие не есть альтернатива рынку и частной собственности, а есть более современное, более продвинутое, более глубокое понимание того, каким должен быть рынок и в целом экономика страны, и за пределами экономики жизнь страны в XXI веке», – сказал он.

По словам Чубайса, возможна как коммерциализация мотиваций в сфере деятельности по достижению целей устойчивого развития, так и неэкономические методы стимулирования. По его мнению, необходимо по возможности выстраивать мотивацию через коммерциализацию. «Есть вещи, которые не умеют измерять в рублях, они не становятся от этого менее значимыми. Именно поэтому в Целях устойчивого развития есть целый ряд целей, которые не коммерциализируются. (…) Неденежные измерители, некоммерциализируемые мотивации – это инструмент довольно опасный, он гораздо менее объективизирован, чем финансовый», – добавил Чубайс.

Цели устойчивого развития были приняты всеми государствами – членами ООН в 2015 году как основная повестка преобразования мира и экономики до 2030 года.

Напомним, экс-глава Роснано Анатолий Чубайс 3 декабря ушел с поста главы компании. Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин сам предложил ему стать спецпредставителем главы государства по достижению целей устойчивого развития. Чубайс отметил, что согласился, но с условием, что формально не будет государственным служащим.



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