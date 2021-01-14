Скандалы: «Москва-Сити»: чемоданы кеша

14.01.2021, 12:30, Разное

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Как в столице отмывают миллиарды через криптовалюту

Криптовалюта то растет в цене, то резко падает. Самая популярная в мире — биткойн — утром в минувший понедельник, 11 января, упала в цене больше чем на 14%, и стала стоить ниже 35 тысяч долларов. Но это не останавливает бизнесменов, предпринимателей и чиновников, скупающих крипту. Такие сделки заключаются в «Москва-Сити», в офисах с охраной и видеонаблюдением. Главное преимущество электронных денег — с них не только не платятся налоги внутри страны, но и вывод капитала из России происходит вне контроля Центрального Банка, Росфинмониторинга и Федеральной таможенной службы.

Из РФ каждый день переводят десятки миллионов долларов посредством серой, абсолютно бесконтрольной для государственных контролирующих органов схемы. Любой бизнес, любой предприниматель могут за несколько минут обменять наличные на криптовалюту, в том числе Tether с его сверхстабильным курсом. Никаких документов о происхождении денег для покупки криптовалюты не требуется.

К услугам уходящих от налогов бизнесменов, коррумпированных чиновников и откровенно криминальных элементов множество уютных обменников с фешенебельными офисами в «Москва-Сити». Там предлагают не только обмен любых сумм, но и предзаказ нужного количества крипты, охрану, элитное такси и другие услуги. Найти такие сайты не проблема. Это bitcoin******24.ru, bitpride-********.ru, buro********.ru, **change.su, crypto****.ru. Список можно продолжить.

Мы написали по некоторым контактам, указанным на сайтах, и выяснили механику их работы. Она примерно одинакова у всех и максимально проста: клиент оговаривает время встречи, приезжает в офис обменника, отдает наличные доллары или рубли, угощается кофе, получает на свой криптокошелек Tether, Bitcoin или другую нужную ему валюту и уезжает.

Все. С этого момента деньги не только перестают быть видимы фискальным органам, но и границы государств становятся для них полностью прозрачны. Их перевод не нужно согласовывать с валютным контролем банка, их не нужно прятать в воротник шубы в аэропорту. Теперь это просто цифры в одном из приложений в телефоне. Принял взятку наличными — и тут же спрятал между строк на экране.

Крупный бизнес, высшие коррупционные эшелоны и элита преступного мира приезжают в деловой центр, где в перерывах между мезотерапией и поеданием салата с лангустом передают упругие сумки с наличными подтянутым ребятам с безупречными манерами, взамен получая на свои криптокошельки заветное платежное средство.

Полная анонимность, отсутствие каких-либо бумаг, подтверждающих личность, и скорость получения криптовалюты — все это привлекает уклоняющихся от налоговой. Кеш пересчитывают при клиенте, и зачисление криптовалюты происходит в течение 20-30 минут. Система работы обменников проста: деньги на столе, клиент получает их на свой криптовалютный кошелек и уходит. В обменнике Daily Storm заявили, что при такой схеме никакие дополнительные гарантии в виде договора не нужны. Кроме того, после подписания или проверки документов сделка перестает быть анонимной.

Daily Storm связался с одним из предпринимателей, покупающих криптовалюту для сокрытия основной части доходов. Он попросил не называть его имя, но рассказал, что такие услуги пользуются популярностью.

«Для меня эта серая система позволяет сохранить анонимность и конфиденциальность. Большая прибыль в России облагается налогами, а также постоянно отслеживается ее передвижение. Криптовалюта позволяет скрыть реальный доход — он вроде есть, в тот же момент его нет. Для государства мы даем только ту информацию, которую считаем нужной. Следовательно, наша прибыль не пойдет в карман чиновникам», — рассказал он.

В Москве участников криптовалютного отмывочного рынка, по словам источника, можно поделить на четыре группы. Первая — обменники в «Москва-Сити» и некоторых других локациях. Здесь никого не кидают. У них большой настоящий бизнес. Как правило, их офисы открыты не только в России, но и в Китае и других странах. Они хорошо зарабатывают на комиссиях, дорожат репутацией, вкладываются в обеспечение и безопасность.

«Вторая группа — оптовые рынки. Все торговцы на рынках выводят прибыль через них [свои обменники]. Очень закрытые. Не ищут клиентов вне рынков. Раньше майнили, но сейчас этого почти нет. Зарабатывают на эксклюзивных правах на рыночный нал. Не кидают, но и начать работать с ними почти невозможно», — продолжил собеседник.

Третья группа — мелкие обменники и многочисленные посредники. По словам источника Daily Storm, работают они где попало, «всего боятся, никем не прикрыты, но врут про крышу». Очень часто у их владельцев нет в наличии нужных сумм. Такие зарабатывают, как правило, на неопытных клиентах и, как отметил бизнесмен, иногда «скатываются в кидалово».

Самая опасная группа обменников находится под контролем криминалитета и целенаправленно занимается обманом клиентов.

По обороту средств лидируют обменники, работающие с торговцами на рынках. Суммы могут достигать десятков миллиардов рублей в месяц и зависят от выручки от продаж товаров. Чистые обменники в «Москва-Сити» не крутят такими большими деньгами, но, по оценкам источников Daily Storm, 10 миллиардов рублей в месяц — реальная сумма.

Различна и дальнейшая судьба денег, утекающих на анонимные криптовалютные счета. Значительная их часть тратится на тайные инвестиции и роскошные удовольствия: приобретение недвижимости в приятных для проживания местах, коллекций редких вин, антиквариата и произведений искусства.

Крепкий рынок, обслуживающий интересы обладателей криптосостояний, сложился в последние годы. Чопорный и манерный мир европейских аукционистов и коллекционеров теперь знает, что такое блокчейн. Сегодня можно найти сайты европейских компаний, декларирующих принципы анонимности инвестиций. Они предлагают богатым клиентам комфортный сервис, максимальную клиентоориентированность и изощренные механики оформления прав собственности, полностью исключающие всякий риск для реального владельца быть обнаруженным контролирующими органами на родине.

Даже поверхностное гугление выдало сайты сервисов, продающих за криптовалюту коллекции элитных вин, ранее доступные только легальным инвесторам, и предлагающих доступ к рынку европейской недвижимости без всякой необходимости раскрывать свою личность не только органам местной власти, регистрирующим права собственности на объекты, но даже банкам, которые в прежние времена знали о движении денег клиентов все.

Мы, естественно, не удержались от того, чтобы под видом потенциальных клиентов пообщаться с «сейлзами» таких сервисов.

Первый — voixdelamer.com. Позиционируют себя в качестве организатора инвестиций в коллекции элитных вин, в том числе с крупнейших мировых аукционов. Главный вопрос — конфиденциальность, а также доход, который будет получен от такой сделки. Компания подтвердила, что оплата может проходить через криптокошелек без предоставления какой-либо документации. Приобрести можно вино и картины. Доход инвестор сможет получить после продажи.

«Мы организуем для клиентов возможность, став собственником винной коллекции, через некоторое время продав ее, получить прибыль. Дело в том, что коллекционные и раритетные вина представляет собою стабильно растущее в цене и минимально рисковое вложение. Мы помогаем формировать наиболее эффективные коллекции, покупаем, храним, продаем в случае желания клиента. Наши клиенты являются владельцами физически существующего вина, а не бумаг с обещаниями. Мы зарабатываем на комиссиях от реальных сделок».

Второй сервис — collectiblesinvestments.com. Занимаются инвестициями в предметы коллекционирования: искусство, раритетные автомобили, опять же вино. Данная организация предлагает как анонимный вариант работы, так и оформление покупки на себя лично. Заплатить можно как криптовалютой, так и за евро. Собственником приобретенного анонимно остается компания.

«Вы можете оплатить Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Monero и евро. Но если вас интересует анонимность, тогда приобретение за крипто — идеально для вас. Более того, мы сохраняем анонимность не только при покупке, но и при хранении. Мы будем официальными собственниками, но в любое время Вы можете стать владельцем и в это же время мы автоматически потеряем какие-либо права на ваше приобретение. Этот специальный механизм позволяет нашим клиентам сохранить анонимность и полностью защитить свои права владения», — ответили на наше письмо.

Комиссия Collectibles Investments составляет 4% от общей стоимости закрытой сделки.

Трудно выяснить, сколько зарабатывают опрошенные нами торговцы, но, судя по электронным каталогам на 400-500 наименований вин средней стоимостью 3000-5000 евро за бутылку, этот бизнес на волне. Вычислить их клиентов невозможно, но, если судить по выбору языков на сайтах, наши с вами соотечественники, имеющие потребность оставаться анонимными и возможность инвестировать в коллекцию бургундских винтажей 100 000 евро, являются важной целевой аудиторией.

В силу неурегулированности статуса криптовалют сложилась парадоксальная ситуация, при которой чем менее прозрачны источники капитала покупателя, тем меньше к нему вопросов. Нет статуса — нет претензий. И, по всей видимости, до тех пор пока не будет сформировано внятное международное право в отношении нефиатных валют, ситуация принципиально не изменится.

В апреле 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального Банка России Юрий Полупанов в интервью «Ведомостям» назвал «Садовод», «Москву» и «Фуд Сити» «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». По его словам, расчеты по таким операциям ежемесячно составляли до 600 миллиардов рублей, а главными покупателями криптовалюты в Москве были выходцы из Китая. Они закупают криптовалюту на большую часть выручки, а затем направляют «непосредственно на родину», где конвертируют уже в местную валюту.

Позднее, 11 марта 2019 года, российская полиция, ФСБ и Нацгвардия пришли с обысками на крупнейшие в России оптово-розничные рынки «Москва», «Садовод» и «Фуд Сити». Рейд был связан с поисками незаконных криптовалютных ферм. И он оказался успешным: были найдены фермы для майнинга криптовалюты и два миллиарда рублей в мешках.

Нелли Булатова