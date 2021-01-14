Елена Перминова рассказала о сложной беременности: “Каждый день делала уколы в живот”

14.01.2021, 12:28, Разное

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В декабре прошлого года модель, бизнесвумен и автор благотворительного проекта SOS by Elena Perminova, Елена Перминова, объявила о четвертой беременности. Находясь в интересном положении (ее срок – 20 недель), она решила пооткровенничать со своими подписчиками в Instagram, ответив на интересующие их вопросы. Так, Елена призналась, что уже придумала имя для четвертого малыша, но не уверена, что семья его одобрит.

Елена ПерминоваМое самое любимое мужское имя всегда было Александр. Каждый раз я пыталась назвать этим именем каждого нового ребенка. Егора я первые два месяца звала Сашей. Но семья отговорила, так как кругом одни Саши, и мы всегда путаемся. Четвертого, думаю, я все-таки назову Сашей, если снова не отговорят,— призналась Перминова. Она также рассказала, что четвертая беременность протекает легко, и ее не мучает токсикоз. Раскрыла модель и подробности трех предыдущих беременностей, каждая их которых прошла по-разному:

Первая беременность была без осложнений. Единственное – было предлежание плаценты. Из-за этого пришлось делать кесарево. Во второй раз в 6,5 месяца рубец от кесарева в одном месте был толщиной 0,7 миллиметров, безопасным считается 1,7 мм: был риск, что в любой момент это тонкое место может порваться. А там требуется вмешательство в течение первых пяти минут, и уже не ребенка спасают, а маму. Пришлось последние 2,5 месяца все время лежать. При третьей вообще был целый набор. Отслойка плаценты в четыре месяца, долгое заживление, затем снова рубец в одном месте был тоньше допустимого, маловодие, рано начала стареть плацента. Я каждый день сама себе делала уколы в живот. Вишенкой на торте стало то, что Ариша так низко лежала, что я не могла ходить. Каждый шаг доставлял дикую боль. Не знаю, что будет в этот раз, но надеюсь на лучшее.

Елена Перминова Напомним, в начале 2020-го 34-летняя модель объявила о помолвке с 61-летним бизнесменом Александром Лебедевым после 15 лет отношений и рождения троих детей – Никиты, Егора и Арины. О том, как ей удается все совмещать и какое место занимает материнство в ее жизни, Елена рассказывала в интервью HELLO!:

Я всегда мечтала, чтобы у меня было как минимум двое детей и чтобы они были так же дружны между собой, как мы с моей сестрой Сашей. Когда мы всей семьей путешествуем, собираемся за пасхальным столом или просто дурачимся в детской, я не могу надышаться этими моментами, это счастье сложно передать словами. Стараюсь чаще говорить близким о том, как я их люблю, и верю, что они это чувствуют.

Также несколько лет назад HELLO! побывал в гостях у Елены и Александра Лебедева.

Елена Перминова Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми