Subaru Outback во внедорожной версии заметили на дорожных испытаниях

14.01.2021, 12:24, Новости дня

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Японская компания Subaru проводит тестовые заезды кроссового универсала Subaru Outback с применением рестайлинга.

В свою очередь, в Сети поделились шпионскими фотографиями, которые демонстрируют внешний вид прототипа, для которого дали имя Outback Wilderness Edition. Ко второй половине 2021 года состоится официальный показ универсала с озвучиваем всех технических характеристик. Кроме того, дорожные заезды показали, что модель получила плотный защитный камуфляж, обвес, а также усиленные бамперы.

Из технических параметров называют 2,4-литровый двигатель с отдачей 264 л.с. В продажу выйдет модификация с атмосферным мотором, который выдает 175 л.с. Рестайлинговый универсал Outback Wilderness Edition оснащается полным приводом.