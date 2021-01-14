Семиместная версия Hyundai Creta может получить новое имя

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14.01.2021, 12:24, Новости дня
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Южнокорейский бренд Hyundai намерен в ближайшее врем презентовать на рынке обновленный семиместный кроссовер Hyundai Creta.

Автомобиль уже попадался в объективы папарацци, о чем свидетельствуют опубликованные изображения, раскрывающие дизайн кузова. Эксперты не исключают, что первыми смогут приобрести автомобиль в Индии, однако в дальнейшем новинка появится и в остальных странах. Распознать кроссовер не составит труда по форме бампера, крышке багажника новой формы.

Внешний вид отличается формой светодиодных фар и другими деталями. Из технических характеристик указывают 1,5-литровый дизельный мотор с мощностью 113 л.с. Также модель имеет модификацию с бензиновым агрегатом, который выдает 138 л.с.



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