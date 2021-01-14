Мнение: Хуситы и социализм

14.01.2021, 12:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Интересное мнение члена Йеменской социалистической партии Анаса Алькадхи о том, как хуситы смотрят на вопросы социализма.

1. Большинство трудящихся сторонников движения "Ансар Аллах" – рабочие и крестьяне. Их борьба – это борьба рабочих.

2. "Ансар Аллах" поднимает лозунги в поддержку рабочего пролетариата, уязвимых и бедных. Отец-основатель "Ансар Аллах" – Хусейн Аль-Хути – много говорил о необходимости борьбы с экономическим колониализмом западных капиталистических компаний.

3. Хусейн Аль-Хути считал, что деньги должны быть общественной собственностью, которая приносит пользу всем людям без какой-либо монополии. "Ансар Аллах" подчеркивает необходимость финансовой независимости и создания национального сельского хозяйства и промышленности. Народ – для людей.

4. "Ансар Аллах" – движение связанное с интернационалистской методологией. Они верят в поддержку угнетенных, мусульман и не мусульман во всем мире, где люди борются против колониализма, империализма и иностранной оккупации.

5. Отец-основатель "Ансар Аллах" Хусейн Аль-Хути выступил против войны 1994 года против Южного Йемена и Йеменской Социалистической Партии и организовал массовую акцию протеста в провинции Саада в поддержку тех, кого угнетал фашистский режим Салеха.

6. Отец-основатель "Ансар Аллах" Хусейн Аль-Хути будучи в то время членом парламента от мусульманской партии Аль-Хакк в 1993 году, был союзником Йеменской социалистической партии. Социалистическая партия поддерживала мандат Хусейна Аль-Хути.

7. Методология партии Аль-Хакк отличается от методологии реакционной организации "Братья-мусульмане". Она делает упор на революцию угнетенных против угнетателей. Реакционные мусульмане всегда говорят, что революция ошибочна.

8. "Ансар Аллах" воплощает эти подходы, подчеркивая также необходимость революции против угнетения. Достаточно сказать, что я бы даже сказал, что их подход по многим вопросам напоминает подход Маркса и Ленина. Особенно в отношении достижения справедливости для трудящихся классов.

9. Конечно, это правда, что "Ансар Аллах" происходит из Зайди и является исламским движением, но это не сектантское движение. Оно состоит из людей, принадлежащих ко всем сектам и различным исламским школам.

https://twitter.com/YSCouncil/status/1349475102669369345 – цинк

Уже не первый год освещаю войну в Йемене. Лично у меня отношение к хуситам положительное. Назвать их чистыми социалистами я бы не рискнул. Это скорее классическое национально-освободительное движение, которое совмещает в себе теорию и практику как социалистических движений, так и исламских партий. Своеобразный рудимент популярного в годы прошлой Холодной войны Исламского социализма.

В целом же, из всех многочисленных сил участвующих в Йеменской войне, хуситы вызывают наибольшую симпатию и их дело действительно можно назвать правым как в силу национально-освободительного характера их борьбы, так и их последовательной антиимпериалистической и антиколониальной позиции. Ну и наконец, они хорошо танцуют и жгут технику интервентов.



Акция солидарности хуситов с народом Венесуэлы против американского империализма.



Мурал в Ходейде посвященный борьбе шиитской Оси Сопротивления с иностранными захватчиками.. "Тихама – кладбище захватчиков".

—