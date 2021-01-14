Индекс бигмака. Украинская гривна заняла пятое место с конца в списке недооцененных валют

14.01.2021, 12:16, Новости дня

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Украинская гривна заняла пятое место с конца в списке недооцененных валют в индексе бигмака. Об этом сообщается в рейтинге издания The Economist за январь 2021 года.

По данным издания, бигмак в Украине стоит 62 грн, в то время как в США – $5,66. Согласно индексу бигмака, в Украине обменный курс должен составлять 10,95 грн/$. Таким образом, украинская валюта считается недооцененной на 61,1% по сравнению с фактическим курсом.

Самыми недооцененными валютами мира стали денежные единицы Ливана (на 68,7%), России (68%), Турции (64,5%) и Южной Африки (61,9%).

Скриншот: economist.com

Переоцененными валютами в индексе считаются швейцарский франк (на 28,8%), шведская крона (12,6%) и норвежская крона (7,5%).

В прошлом году гривна в рейтинге занимала седьмое место с конца. По данным The Economist, она была недооценена на 58,1% по отношению к доллару.

Индекс бигмака рассчитывает справедливую стоимость валют на основе их покупательной способности. В основе исследования лежит стоимость бигмака в сети фастфудов McDonald’s. Считается, что в себестоимость бургера входят основные продукты питания, оплата труда, транспортные и налоговые расходы, просуммировав которые, можно получить обобщенную потребительскую корзину, которая, в частности, определяет и обменный курс национальной валюты относительно доллара.

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