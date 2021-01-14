Интервью Бацман со Смешко. Где и когда смотреть

14.01.2021, 12:16, Новости дня

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Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выйдет интервью с бывшим главой Службы безопасности Украины, экс-начальником Главного управления разведки Минобороны Игорем Смешко.

Как сообщила “ГОРДОН” журналистка, интервью продолжалось почти два часа. Трансляция начнется в 18.00 на канале “Алеся Бацман”.

Во время интервью Смешко говорил о коррупции в Украине, в частности в окружении президента Владимира Зеленского, о необходимости проведения в Украине досрочных парламентских и президентских выборов, о том, предлагал ли Зеленский войти в его команду, о приходе Джо Байдена к власти в США, возвращении Украине ядерного статуса, а также о расследовании международной группы Bellingcat по поводу спецоперации по вагнеровцам, которую готовила Украина, и о том, как Украине вернуть Крым.

“[Что касается спецоперации по вагнеровцам], то верховный главнокомандующий, очевидно, был дезинформирован, он не понимает, как должна быть построена система управления специальными службами, разведывательными органами… За это время, за два года, никто ему не рассказал. Во-первых, он этой системой руководит и несет ответственность по Конституции, но она не работает. То есть он или не прислушивается к ближайшим советникам в этой сфере, или они ему медвежью услугу оказали… Если то, что пишут СМИ (я же доступа не имел к реальной информации), соответствует действительности, то мы находимся в колоссальной угрозе”, – сказал экс-начальник Главного управления разведки Минобороны.

Смешко родился в 1955 году в городе Христиновка Черкасской области.

В 1977 году окончил Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище имени Сергея Кирова (специальность – военный инженер по радиотехнике), а в 1982-м – адъюнктуру при этом училище (это аналог аспирантуры в гражданских вузах), защитил кандидатскую диссертацию и был назначен старшим преподавателем училища. В 1988 году поступил в докторантуру Военной академии противовоздушной обороны в Киеве, а в 35 лет защитил докторскую диссертацию, став самым молодым в Советском Союзе доктором технических наук по военной кибернетике. В 2000-х Смешко окончил Национальную академию обороны Украины (специальность – государственное военное управление) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность – правоведение).

В 1992–1995 годах Смешко был военным атташе при посольстве Украины в США. Затем в течение трех лет возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия Смешко “Сила и честь” участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер). В 2020 году Смешко баллотировался в мэры Киева.

Смешко знает английский, немецкий и французский языки.

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