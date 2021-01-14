 

Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой

14.01.2021, 12:16, Новости дня
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Украинский музыкант Dantes на своей странице в Instagram показал, как принимает ванну вместе с женой, певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой).

“Мы видим себя не так, как другие. Привожу пример разных взглядов. Считаю, что я сильно не доработал по композиции, свету и вообще ракурс не очень удачно выбрал. А вот Надя постаралась. Говорит, что я тут сильно хорошо получился. Кто я такой, чтоб ей не верить”, – написал он.

Снимки были сделаны на Бали, где отдыхают супруги.

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

В том же году он женился на Дорофеевой, которая в то время была солисткой группы “Время и Стекло”, а после распада коллектива весной 2020 года начала сольную карьеру. Свой дебютный клип она презентовала 19 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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