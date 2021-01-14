 

Мнение: Апокалипсис нау. Караул устал

14.01.2021, 12:14, Разное
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Я не могу, да и не хочу превращать свой ЖЖ в какой-то новостной портал, то есть откликаться на весь поток событий “на злобу дня”. Для этого надо быть Варламовым – то есть иметь редакцию человек в 30. Хотелось бы больше рассуждать и анализировать, чем вешать “горячие новости”. Однако иной раз трудно удержаться. Встречаю в ленте второй день дикие фотки из вашингтонского Капитолия – здания Конгресса. И совершенно непонятно, что там вообще происходит. Первое впечатление – что Конгресс захвачен армией США и оккупирован. Но ЗАЧЕМ?? И почему солдаты там, извините, спят?!

Нет, реально. 20 января у них там по плану инагурация. Потешный “штурм”, устроенный сторонниками Трампа, неделю назад успешно разогнали, часть арестовали, другую часть, похоже, понемногу “зачищают” (история про мужика, который позировал за ноутбуком Пелоси, спикера Конгресса: его нашли застреленным из винтовки у него в доме, пишут “самоубийство” (?) – хотя до этого к нему приходили полицейские и забрали обе имевшиеся в доме винтовки, то есть из чего он застрелился – непонятно).

Раз всё “отбито”, Трамп как бы морально уничтожен – откуда такой страх?! Вроде как – ввели в Вашингтон 20 тысяч солдат армии США, они там в Конгрессе спят. ОТ КОГО собираются защищаться? Очень всё странно. Похоже, американские СМИ, которые славились некогда “беспристрастностью” и “дотошностью”, очень многого недоговаривают. Но картинки – просто дикие. Бррр!

А куда они все, извините, оправляться ходят?!

Источник: Размышления вольного социолога



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