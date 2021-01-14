 

Ученые предлагают заражать волонтеров коронавирусом для испытания вакцины

14.01.2021, 12:12, Разное
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Ученые заявили, что для ускорения разработки вакцины необходимо заражать добровольцев коронавирусом. Они отмечают, что раньше подобным образом проводились исследования по разработке лекарств от опасных инфекционных заболеваний.
Сегодня испытание вакцины проводится на волонтерах, обращающихся в специализированные учреждения. Однако согласно опросу, проведенному в Сети, до 40 000 человек готовы подвергнуть себя заражению, чтобы потом принять участие в испытании вакцины.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения утверждали, что разработка вакцины с привлечением зараженных людей может оказать помощь в борьбе с пандемией. Учитывая, что могут появиться этические вопросы была создана модель, показавшая, что в 99,85% случаев испытания вакцины на зараженных завершатся без летальных исходов.



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