Ольга Бузова показала деформированную после «Ледникового периода» ногу

14.01.2021, 12:12, Разное

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Популярная российская певица и ведущая Ольга Бузова показала ногу, которая после проекта «Ледникового периода» деформировалась. С болью артистка живет каждый день.

«Ледниковый период»

В десятом сезоне проекта «Ледниковый период» Ольга Бузова смогла дойти до финала. Она каталась в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. В итоге конкурсантам достался приз зрительских симпатий.

Для Бузовой участие в шоу стало самым настоящим испытанием. Подготовка к каждому прокату давалась ей непросто. Несмотря на несколько номинаций, Бузова и Соловьев оставались в шоу. После Нового года ведущая решила рассказать фолловерам о проблеме со здоровьем, которая после проекта усугубилась.

Деформированная стопа

Сейчас Ольга Бузова находится на Мальдивских островах. Рассказывая о своем отдыхе, ведущая решила поделиться своей проблемой. Она показала стопу с деформированным большим пальцем. Косточка начала увеличиваться и доставлять знаменитости огромный дискомфорт. Теперь с болью ей приходится жить каждый день.



Изображение взято с: Instagram @buzova86

Несколько лет назад Ольге Бузовой делали операцию в Мюнхене по вырезанию кости. После проекта «Ледниковый период» проблема снова к ней вернулась.

Мнение пластического хирурга

Деформация большого пальца стопы является распространенной проблемой на сегодняшний день. По словам пластического хирурга Александра Вдовина, операция не может полностью избавить человека от дискомфорта.

Косточки на ногах могут вернуться, если удаление происходило в соответствии со старой методикой. Во время первого хирургического вмешательства, скорее всего, не были устранены все факторы, способствующие деформации. Пациенты выбирают старые методики, когда хотят сэкономить на операции. Однако после такого вмешательства не исключен рецидив. Вдовин предположил, что Бузовой просто спиливали косточку, а потом натягивалась капсула сустава.

Современные методы лечения предполагают не только спиливание. Важно понять, почему косточка продолжает расти, пишет портал «Телепрограмма».

Пока не сообщается, будет ли Ольга Бузова в скором времени снова делать операцию. На сегодняшний день она наслаждается последними днями отдыха перед возвращением в Москву, где ее ждет плотный рабочий график.