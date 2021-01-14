 

Московские старшеклассники вернутся к очному обучению 18 января

14.01.2021, 12:10, Разное
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В своем личном блоге глава города сообщил, что новогодние праздники остановили рост заболеваемости. В выходные дни пассажиропоток снизился вдвое, кроме того, увеличились масштабы вакцинации в Москве. Значительного снижения уровня госпитализации не произошло, в столичных больницах по-прежнему находится более 13 тысяч горожан. Но введение дополнительных мощностей в коронавирусных госпиталях позволило создать порядка 7,6 тысяч коек — на 2 тысячи больше, чем в декабре, объяснил Сергей Собянин.

Эти факторы позволили принять решение вернуть очное обучение для старшеклассников. Занятия в школах начнутся 18 января, с этого же дня будут разблокированы транспортные карты. Мэр города предупредил, что в случае выявления даже одного случая COVID-19 среди учащихся весь класс будет переводиться на дистанционное обучение.

Все остальные ограничения, введенные для образовательных учреждений, будут продлены до 21 января. Городские вузы, колледжи, кружки и секции будут работать на «дистанте» или находиться на каникулах еще неделю. Если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, возможно, эти ограничения также будут смягчены, подчеркнул Собянин.

Напомним, учащиеся 6-11 классов в московских школах перешли на формат дистанционного обучения с 19 октября, после двухнедельных каникул, объявленных досрочно. При этом ученики 1-5 классов вернулись в школы. Сергей Собянин сообщил, что по статистике старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом. На их долю приходится две трети заболевших учеников. Опыт весенних каникул показал, что дети старшего возраста вполне успешно адаптируются к дистанционному формату обучения, в то время как младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой и уйти на работу.



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