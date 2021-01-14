 

Мишустин заявил о наступлении переломного момента в ситуации с COVID-19

14.01.2021, 11:50, Новости дня
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Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о наступлении переломного момента кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», – сказал Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума, передает РИА «Новости».

Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.

При этом премьер напомнил, что РФ первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее.

Он напомнил, что для этого правительство сформировало необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей. «Часть из них будет действовать и в текущем году в рамках реализации общенационального плана. Его цель – вернуть экономику на траекторию устойчивого роста», – отметил глава правительства.

По его словам, в рамках такой поддержки в этом году продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении выплат, превышающих МРОТ. Также уменьшена ставка по льготным кредитам для такого бизнеса, что позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты.

«Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году», – пообещал Мишустин.

В среду на совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.



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