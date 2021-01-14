Коронавирусом в России за сутки заразились 24,7 тысячи человек

14.01.2021, 11:04, Разное

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В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что у 13,8% из заболевших нет ярко выраженных симптомов. За сутки полностью выздоровели 27 956 россиян, скончались 570 человек.

Напряженная ситуация наблюдается в Москве. Прирост новых случаев в столице составил 5 893. В больницу попал 1 591 человек, умерли 68 пациентов. Победили болезнь 7 049 горожан.

На втором месте среди регионов по числу заразившихся находится Санкт-Петербург, где выявили 3 041 случай. Далее идет Московская область с 1 263 инфицированными жителями.

Много заболевших COVID-19 также обнаружили в Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Вологодской областях, Республике Крым, а также в Красноярском крае.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в России заразились 3,49 миллиона человек. Выздоровели и покинули больницы 2,88 миллиона граждан. Жертвами COVID-19 стали 63,9 тысячи жителей страны.

Ранее стало известно об отмене дистанционного обучения для московских школьников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что дети вернутся в учебные заведения 18 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.